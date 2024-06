Corte Nacional de Ecuador declara “legal” la detención de Jorge Glas en Embajada mexicana

La Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador declaró este viernes la legalidad de la detención del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas en la embajada de México en Quito, ocurrida en abril de este año.

El fallo de la CNJ resolvió rechazar los recursos de hábeas corpus presentados por la defensa del exmandatario, afirmando que la detención fue "legal, legítima y no es arbitraria".

El tribunal negó así la apelación de Glas, quien se encuentra detenido en la cárcel de máxima seguridad "La Roca" en Guayaquil desde el 6 de abril.

Esta resolución revierte un fallo anterior de abril, en el cual otro tribunal de la misma Corte había calificado la detención como "arbitraria e ilegal". A pesar de esa determinación inicial, se ordenó que Glas continuara en prisión debido a las condenas pendientes por casos de corrupción.

El incidente comenzó el 5 de abril, cuando fuerzas policiales ecuatorianas ingresaron a la embajada mexicana para arrestar a Glas, un día después de que México le otorgara asilo político.

Esta acción provocó una ruptura de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y México, con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presentando una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Glas había buscado refugio en la embajada mexicana en diciembre del año pasado, alegando persecución política y temor por su vida. Esto ocurrió después de que fuera liberado bajo un régimen de pre-libertad, tras cumplir seis años de una pena combinada por corrupción, con dos años aún pendientes.

El tribunal de la CNJ en su reciente fallo, que recogió la agencia internacional CNN, sostuvo que Glas "no es un simple procesado" ya que su culpabilidad ha sido establecida en procesos judiciales anteriores, y actualmente enfrenta una orden de prisión preventiva por un tercer caso de corrupción. "Al no ser una persona libre, resulta contradictorio perseguir a través de un hábeas corpus una libertad que no le corresponde", puntualizó el tribunal.

Además, la CNJ ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) garantizar los derechos de Glas a la vida, salud e integridad mientras se encuentre en prisión.

Este fallo reafirma la postura del gobierno ecuatoriano de que la concesión de asilo por parte de México fue inapropiada, dado que consideran a Glas un delincuente común. El exvicepresidente enfrenta cargos por malversación de fondos en proyectos de reconstrucción tras el terremoto de 2016 en la provincia de Manabí.

Con información de CNN, Sputnik y agencias.

