COVID-19: Una joven de 16 años, tose cada 2 segundos tras contraer el virus

Verena García es una joven española de 16 años, ella contrajo el virus en octubre de 2020 y esto le dejó una gran consecuencia, desde entonces tose cada 2 segundos. Algo que ha cambiado su vida por completo.

La chica lleva poco más de medio año así, no puede comer con normalidad, ni mantener una conversación, ni estudiar... Ha tenido que idear alternativas, las clases en línea parecen ser de mucha ayuda y a pesar de todo, ella no ha perdido su sonrisa. "Físicamente estoy agotada, pero mentalmente me encuentro bien", señala.

Es difícil, pero al final te acabas acostumbrando y te buscas las mañas para comunicarte con tu familia y amigos Verena García

Tras seis meses sin un diagnóstico claro, que incluye tos irritable persistente tras COVID, cefalea reactiva y ansiedad, un equipo médico estudia si el problema puede ser neurológico.

Durante su contagio de coronavirus, "ella tosía muchísimo, piensan que pudiera ser que en su cerebro se haya quedado grabada esa orden y cuando ya está despierta tose. Cuando ella duerme, deja de toser" contó el padre de Verena.

Además, tal y como indica la propia afectada en una entrevista para un par de noticieros de su país, "Telemadrid" y "Cuatro al día", esta secuela le ha provocado también problemas en el oído y la vista.