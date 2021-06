Crece durabilidad de inmunidad entre contagiados ya con vacuna

Por su tecnología de ARN, las vacunas de las farmacéuticas Pfizer y Moderna mejoran la respuesta inmune ante el Covid-19; incluso, pueden ampliar su durabilidad por toda la vida o al menos durante muchos años, según un nuevo estudio.

De acuerdo con la revista Nature, la protección persiste con este tipo de inoculaciones y aumenta aún más entre personas que se infectaron con el virus —del que ya circulan 11 variantes a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS)— y luego recibieron la vacuna contra la pandemia.

En medio de las crecientes dudas por la efectividad de los biológicos, un equipo de científicos liderado por el profesor e inmunólogo de la Universidad de Wa-shington en San Luis, Ali Ellebedy, indicó que los llamados centros germinales, espacios que reconocen y combaten la infección, guardan memoria sobre el virus luego de la exposición con lo que son más fuertes y pueden hacer más duradera la inmunidad adquirida con el contagio; no obstante, siguen analizando los niveles de anticuerpos generados.

Una persona infectada tiende a producir una inmunidad potenciada por una inyección única, con los biológicos mencionados, que es hasta mayor que la encontrada entre quienes están vacunados por completo, según se indica.

Además, se detectó que los pacientes inoculados mantienen alto porcentaje de protección si se espera hasta 15 semanas para otra aplicación.

No obstante, reconocen que no queda claro por cuántos años se extiende la inmunidad entre quienes no se infectaron o si podría ocurrir con vacunas de otras farmacéuticas.

Es posible que personas que sobrevivieron al Covid y fueron inmunizadas nunca necesiten (refuerzo)

Ali Ellebedy, Inmunólogo de la Universidad de Washington en San Luis

Con estos datos se concluye que las personas inmunizadas con las dosis mencionadas o que estuvieron infectadas y ya recibieron la primera aplicación no requerirán un refuerzo, como ya se plantea con otros biológicos, incluso si los virus predominantes sufren mutaciones, esto en referencia a la cepa Delta que genera mayor preocupación a nivel mundial por ser más contagiosa que las demás y convertirse en responsable de nuevos brotes en Gran Bretaña, Estados Unidos, Israel y Portugal, entre otras naciones.

“Es posible que las personas que sobrevivieron al Covid y fueron inmunizadas nunca los necesiten (refuerzos)”, se adelanta en la publicación especializada; mientras que la inmunóloga del Hospital del Mar en Barcelona, España, Giuliana Magri, indicó que es probable que quienes padecieron la enfermedad en esta pandemia sobrevivan con una sola dosis.

Estos resultados, abren la puerta para aprovechar las dosis disponibles e inmunizar a un mayor porcentaje de la población, pensando que algunos ya cuentan con un nivel de inmunidad, pues no todos requerirán la segunda dosis, pero falta que la OMS respalde esta condición, pues el organismo ha recomendado que todos, incluso los afectados por la pandemia, sean inoculados.

Otro estudio de la Universidad de Oxford desveló que la combinación que incluye una de las llamadas vacunas durables potencia la protección contra la pandemia originada en 2019, ya que da una respuesta inmune de mayor seguridad.

Luego de evaluar a más de 800 voluntarios, a quienes les aplicaron las de Pfizer, de Estados Unidos, y AstraZeneca, de Alemania, en ese orden o viceversa, se determinó que eleva la protección en comparación si recibieran las dos dosis de una y que retrasar hasta 45 semanas la segunda aplicación puede fortalecer sus efectos.

Los investigadores indicaron que sin importar el orden se puede potenciar la inmunidad, pero goza de mejores resultados la desarrollada en EU, pues la doble dosis de ésta produce 10 veces más anticuerpos que entre quienes recibieron las dos de la alemana.

Mientras que quienes recibieron primero de la Pfizer generan cinco veces mayor protección que los que tienen dos vacunas de AstraZeneca, y los que recibieron el orden diferente tienen mayor protección que dos inoculaciones de Pfizer.

Si ha estado infectado antes, probablemente una dosis sea suficiente

Giuliana Magri, Inmunóloga del Hospital del Mar en Barcelona

IMPIDEN PASO A NO INOCULADOS

En medio de los repuntes a causa de la variante Delta, restaurantes y bares de Moscú, la capital rusa, comienzan a solicitar evidencia de que las personas están inmunizadas contra el Covid o al menos cuentan con pruebas negativas del virus, de hasta 72 horas previas.

Luego de récords de contagios, decesos y hospitalizaciones, especialmente en áreas de Cuidados Intensivos; los negocios buscan evitar rebrotes, por ello sólo admitirán a quienes cuenten con certificado de inoculación al menos con la primera dosis, requisito que no aplica a los menores de edad, quienes aún no son contemplados en el programa de vacunación.

Autoridades estiman que con estas acciones se impulse la inoculación en Rusia, ya que aunque es uno de las pocas naciones que cuenta con su propio biológico contra el coronavirus sólo 14 por ciento de la población ha sido vacunada; mientras su dosis es usada en más de 65 países, en el mayor territorio europeo se reporta bajo nivel de protección y se ubica en la posición 13 de los países con más dosis aplicadas a nivel mundial con hasta de 38 millones inoculaciones.