Cristina Fernández denuncia a "mafia judicial", tras sentencia de 6 años de prisión

La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, denunció que la sentencia de seis años en prisión por presunta corrupción en su contra revela que en el país opera una "mafia judicial" .

Minutos después de que el Tribunal oral dictara la condena en su contra, la exmandataria reiteró que la decisión de culpabilidad estaba escrita desde hace tiempo , para “borrarla” de la escena política, pues la condena busca enviarla a prisión por seis años e inhabilitarla de manera permanente de cualquier cargo público.

En una transmisión en vivo compartida en redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner denunció que fue víctima de un " estado paralelo y la mafia judicial ", una mafia absoluta, al relatar que hay una complicidad entre jueces y medios de comunicación, al apuntar directamente contra el diario El Clarín, horas después de que el mismo presidente Alberto Fernández urgiera investigar a presuntos jueces deshonestos .

TE INTERESA Indonesia prohíbe las relaciones sexuales fuera del matrimonio

Y agregó que algunos líderes de este poder no están preparados para enfrentar a mujeres, especialmente cuando son aguerridas como ella, pues recalcó que " no soy una mascota del poder ".

Incluso la también ex primera dama advirtió que nunca se dejará mangonear por quienes intentan controlar el rumbo del país al sostener que "no voy a ser nunca (una mascota) así me den 20 años".

Durante la transmisión, Fernández de Kirchner afirmó que la sentencia también fue promovida e impulsada por medios afines a estos jueces, al recordar que los magistrados actúan en complicidad con diarios que no hacen periodismo en Argentina sino que hacen política al apuntar nuevamente contra El Clarín y La Nación, pues recordó que en su mayoría salen con titulares idénticos.

Asimismo, recordó que el primero de éstos patrocinó un viaje a Lago Escondido con altos funcionarios del Poder Judicial, entre jueces, fiscales y agentes de inteligencia, hecho del que mostró evidencia al difundir chats y audios de estos cómplices.

¿Lawfare? ¿Partido judicial? Mafia y Estado paralelo. https://t.co/5jDZk9oZJh — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 6, 2022

DGM