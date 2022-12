Dan 7 días de prisión a Pedro Castillo y su defensa refuta cargos

La defensa de Pedro Castillo rechazó la acusación de rebelión en Perú al refutar la supuesta flagrancia del delito; sin embargo, el juez del caso decretó prisión preventiva de siete días contra el expresidente.

Durante la primera audiencia, a menos de 24 horas de la aprehensión, su equipo legal, entre quienes se encuentra el ex primer ministro Aníbal Torres, calificó de irregulares las acciones contra su cliente al calificar de arbitraria la detención y asegurar que no hubo una orden judicial de por medio. Asimismo, criticó una “confusión” de términos al referir que no se puede hablar de flagrancia cuando el delito no se concretó.

Previo al proceso, se explicó que el izquierdista desconocía los cargos impu-tados, aunque según el expediente el acusado fue informado desde el momento de captura sobre éstos, apegados a los artículo 346 y 349 del Código Penal.

En respuesta, la Fiscalía puntualizó que, aunque el acto no llegó a la violencia, sí se transgredió el orden constitucional, pues el Estado de excepción no fue declarado por un ciudadano, sino “por el presidente de la república”, lo que implica un llamado a las armas, hecho en el que abre la puerta a posibles cómplices, pues se cree que aliados del gabinete redactaron el discurso que leyó horas antes de ser depuesto.

En los alegatos, los abogados de Castillo Terrones desmienten actos de violencia al negar alzamiento en armas. Foto: Especial

Con estas bases, solicitó la permanencia de Castillo Terrones en el penal Diroes, en Ate, hecho que finalmente concedió el Poder Judicial, pues la parte acusadora consideró que hay un riesgo de fuga para negar la liberación o arraigo domiciliar por cargos por los que podría pasar hasta 20 años en prisión si el docente es declarado culpable.

De acuerdo con el expediente, el órgano a cargo de Patricia Benavides enlistó los riesgos de escape al sostener que cuando declaró el fallido golpe de Estado ya tenía un plan para huir junto a su familia al ratificar que “el plan de fuga inició una vez emitido su discurso en señal pública”, hecho que reconoció su chofer Josseph Michael Grandez López, quien declaró que al momento de ser interceptados conducía hacia la embajada de México en Lima, ubicada a siete kilómetros del Palacio de Gobierno.

A este peligro la autoridad sumó las declaraciones del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, documentadas en la nota “Si Pedro Castillo pide asilo a México, se lo damos”, del diario El Comercio, una especie de respaldo de México, que ayer confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al admitir que pidió abrir las oficinas en la capital para asilarlo.

También contempla las ganancias que el político de 53 años tuvo como mandatario, incluyendo los presuntos cargos de corrupción, pues dichos recursos le permitirían “solventar” su salida de Perú e “influir” en testigos para declaraciones en su favor. Y se adelantó que como parte del caso de conspiración ya se decomisó material en el Palacio de Gobierno y se prevé citar a declarar a su gabinete.

Gráfico

Pese a que continuará en prisión, hasta que se dicte lo contrario, un legislador de la fuerza política que llevó a Castillo al poder sugirió que el exlíder pudo ser influenciado para declarar la disolución del Congreso. A través de Twitter puso en duda las “facultades” del de origen indígena, en relación a su evidente nerviosismo al leer el discurso, por lo que recomendó realizarle una prueba toxicológica. Sin embargo, el partido pareció darle la espalda al expresidente al referir en un comunicado que la decisión de éste fue “precipitada”.

Al respecto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el expresidente de Bolivia Evo Morales urgieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir medidas cautelares en favor de Pedro Castillo, al considerar que existe un riesgo a su integridad.

Por separado, coincidieron en que su aliado fue “arrinconado” mediante una conspiración política que se orquestó por meses, pues señalaron que Castillo Terrones enfrentó múltiples adversidades durante su corta gestión en Lima, en referencia a los tres intentos de declarar la “vacancia” del Ejecutivo. Sin embargo, el organismo no dio respuesta en la materia, por el contrario, admitió la legalidad de las acciones en contra del mandatario por el intento de quiebre constitucional.

Mientras que algunos ciudadanos protestaron en varios puntos de la nación para exigir su liberación, lo que provocó choques con la Policía.

Y en medio de este escenario de polarización en torno a las imputaciones contra Castillo Terrones, la nueva presidenta, Dina Boluarte, alista la confirmación de su gobierno para garantizar la estabilidad de la nación con apoyo de todas las fuerzas políticas, pues insistió que busca contar con la presencia de todos los sectores, aunque hasta el momento no cuenta con apoyo oficial de alguna bancada.

En este proceso para “reconducir” al país por la senda democrática adelantó que dará continuidad a los pendientes de su antecesor como la Alianza del Pacífico pactada para la próxima semana en Lima, luego del cambio porque Castillo no pudo viajar a México. Y aprovechó para lanzar un mensaje directo a su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para acelerar la presidencia pro tempore de la cumbre, pues dijo que confía en que el mexicano cumpla su compromiso de viajar a Lima y agregó que “lo vamos a esperar con los brazos abiertos”, sin hacer alusión a la polémica por la que México pudo asilar a Castillo el pasado 7 de diciembre o el ofrecimiento de hacer negociaciones para protegerlo.