Decenas de miles de israelíes protestan contra Netanyahu; él reprocha retraso en envíos de armas de EU

Decenas de miles de manifestantes han salido una vez más a las calles de las principales ciudades israelíes para protestar contra el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Las marchas no solo buscan la convocatoria de elecciones anticipadas, sino también un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza.

La manifestación más multitudinaria se ha llevado a cabo en Tel Aviv, donde se han coreado consignas como "Vivos, vivos y no en bolsas", en una protesta que, según estimaciones, es la más grande desde el 7 de octubre. Los organizadores aseguran que unas 150 mil personas han secundado la protesta, según informó el diario 'Yedioth Aharonoth'. También ha habido manifestaciones en Jerusalén, Haifa, Beersheba y otras ciudades.

Paralelamente a las protestas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido este domingo un "descenso drástico" en los envíos de armamento de Estados Unidos a Israel desde hace cuatro meses y ha defendido el vídeo oficial en el que se critica a Washington por retener estos cargamentos.

"Durante semanas hemos pedido a nuestros amigos americanos que aceleraran los envíos. Lo hicimos una y otra vez. Lo hicimos al más alto nivel, a todos los niveles y quiero subrayar que lo hicimos en privado. Nos han dado todo tipo de explicaciones, pero la situación fundamentalmente no ha cambiado", explicó Netanyahu al inicio del Consejo de Ministros semanal.

El mandatario israelí indicó que "algunas (armas) han ido llegando a cuentagotas, pero el grueso del armamento no ha llegado", según recogió 'The Times of Israel'. "Tras meses sin cambios en esta situación decidí expresarlo públicamente" porque sus "años de experiencia" le dicen que es la forma de desbloquear esta ayuda militar, argumentó.

La Casa Blanca, sin embargo, sostiene que solo se ha retenido el envío de un tipo de armas, las bombas pesadas, por el riesgo que supone su utilización en zonas urbanas pobladas, mientras que el resto del armamento estaría siendo enviado con normalidad.

Netanyahu también mencionó otros contenciosos como el acuerdo nuclear con Irán de 2015 o el reconocimiento de un estado palestino, en los que también contaba con ser criticado por su oposición. "Estoy dispuesto a sufrir ataques personales por el bien de la seguridad de Israel", indicó.

