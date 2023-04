¿Y el chocolate? Decomisan cargamento de conejos de Pascua hechos con la 'droga del amor'

MDMA. Droga sintética que actúa como estimulante y alucinógeno que produce un efecto energizante, distorsiona la percepción sensorial y temporal y hace que las experiencias sensoriales se disfruten más profundamente. También se le ha descrito como un entactógeno, es decir, como una droga que puede aumentar la conciencia de uno mismo y la empatía.

Así es como el National Institute on Drug Abuse, en Estados Unidos, define a la MDMA, la materia prima con la que se elaboran las pastillas de éxtasis y con la que se elaboraron también decenas de conejos de Pascua que fueron decomisados en un aeropuerto en Bélgica. La llamada "droga del amor" fue detectada en estos huevitos que nada tenían ni de inocentes ni de chocolate.

Iban rumbo a Hong Kong

Un lote de conejos de Pascua que, se supone estaban hechos de chocolate de Bélgica, fue decomisado por las autoridades del aeropuerto de Bruselas-Zaventem al detectar que estaban hechos en realidad con MDMA, la llamada "droga del amor", materia prima para las pastillas de éxtasis.

Las mismas autoridades fueron las que informaron que este lote de chocolates lo menos que tenía era chocolate y que iba dirigido hacia Hong Kong, pues un comprador de allá los había adquirido para ser comercializados desde Bélgica. Ahí, en el aeropuerto, justo en la terminal de carga en Bruselas, el lote fue detectado.

Estos fueron los conejos decomisados en el aeropuerto de Bruselas. Especial

'Precaución: MDMA (éxtasis)'

De acuerdo a Pol Meuleneire, oficial de aduanas en el aeropuerto de Bruselas y encargado de realizar la incautación del lote, explicó a medios locales cómo fue que detectaron la "droga del amor" en los conejos de Pascua que iban para Hong Kong.

El oficial explicó que al presionar el escáner de mano, el cual utiliza espectroscopía para identificar sustancias por su huella química, apareció como resultado de la lectura: "Precaución: MDMA (éxtasis)".

"¿Ves? Es MDMA puro. Así que aquí tenemos... veamos... uno o dos kilogramos de ésto. Con un kilogramo se hacen seis mil pastillas de éxtasis", refirió el oficial. Destacan los medios locales que mientras el oficial daba declaración a la prensa, llegaron más paquetes ilícitos.

Tráfico de drogas, más común por correo

Así como este cargamento fue detectado en Bélgica en forma de conejos de Pascua, muchos más son identificados cada día, pues esta práctica se ha hecho tan común que se acumulan toneladas de distintas drogas incautadas cada año.

"En 2022, llegamos a casi seis toneladas de drogas incautadas aquí en el aeropuerto. Salen hacia todo el mundo. Hoy en día, las personas pueden hacer pedidos en línea en la deep web con unos cuantos clicks y pueden decidir lo que quieren y recibirlo en sus hogares", dijo Florence Angelici, vocera del servicio financiero federal en Bélgica, a medios locales.

Desde ketamina hasta metanfetaminas, pasando por cocaína y MDMA, estas drogas son transportadas en embajales de cartón que cubren loncheras de alimentos para niños, juegos de mesa, artículos de uso doméstico como tazas o platos. Bélgica sigue atento a que estas drogas no pasen de su territorio y, sobre todo, que no se use el servicio postal para tales efectos. "Estamos hablando principalmente del uso del servicio postal belga, que podría atraer menos la atención de los funcionarios de aduanas en los países de llegada que el servicio holandés", sentenció Angelici.