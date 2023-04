Defensa descarta acuerdos o que esposen al magnate

La defensa del expresidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró que su cliente no tiene intención de llegar a arreglo alguno con la Fiscalía tras su imputación y ha expresado serias dudas de que el caso llegue a juicio por los “importantes desafíos legales” que van a plantear .

“El presidente Trump no va a llegar a ningún arreglo en este caso. No va a pasar, porque no hay crimen. No sé si el caso va a llegar a juicio porque vamos a plantear importantes obstáculos legales. A este hombre no le tiemblan las rodillas y está ahora mismo listo para pelear”, declaró Joe Tacopina al programa Today, de la cadena NBC.

Dijo que él tampoco está al tanto de la naturaleza exacta de los cargos y se ha limitado a manifestar que la imputacion “parece estar centrada en torno a un acuerdo de confidencialidad, muy legal y muy común, firmado hace años”.

Asimismo, Tacopina dijo tajante que “el presidente no será esposado”, pues señaló que los fiscales permitan “que esto se convierta en un circo”, y que el magnate se declarará “no culpable”.

Otro de sus abogados, Jim Trusty, aseguró a CNN que la primera maniobra de la defensa consistirá en la presentación de “una o varias mociones” para desestimar por completo un caso producto, según él, de “un ejercicio de gimnasia mental”.

Por separado, Trump volvió a arremeter contra el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, por emprender una “caza de brujas política”.

“¡Interferencia electoral, parodia de juicio!”, publicó en su plataforma de redes sociales Truth Social, donde también dijo de Juan Manuel Marchal, el juez que podría presidir un eventual juicio: “Me odia”.

El objetivo de la acusación, según él, es impedir que el Partido Republicano lo nomine como candidato a la Casa Blanca en un momento en el que es el claro favorito.

“¡Solo presentaron este cargo falso, corrupto y vergonzoso contra mí porque apoyo al pueblo estadounidense y saben que no puedo tener un juicio justo en Nueva York!”, añadió.