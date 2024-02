Se defiende Bolsonaro al estilo Donald Trump

El exlíder Jair Bolsonaro mostró su músculo político al congregar a miles de simpatizantes en Sao Paulo, quienes lo arroparon tras ser citado por su presunta participación en el intento golpista contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Ante una marea verde y amarilla de hasta 750 mil ciudadanos, según datos de su equipo, el ultraderechista se defendió de los presuntos nexos con la violencia desatada a inicios del 2023.

Y al estilo Donald Trump, con quien ha sido comparado, se dijo víctima de una persecución y hasta minimizó la toma de sedes gubernamentales del país; siguiendo las tácticas del exmandatario estadounidense demandó amnistía para sus simpatizantes al minimizar el riesgo, pese a la irrupción en el Congreso o Planalto, al referir que otros, sin dar nombres, hacen más daño a Brasil.

“Un golpe es un tanque en la calle, es un arma, es una conspiración. Eso no sucedió”, sostuvo ayer en un discurso que no rebasó los 20 minutos, según Metropoles, ante miles que acudieron vestidos con la playera de su selección y que acataron el llamado de no llevar pancartas.

Acto en el que también contradijo a las autoridades y hasta pidió borrón y cuenta nueva en favor de la paz en la nación, pues sugirió perdonar a quienes enfrentan penas de entre 15 y 17 años, según lo expuesto por el ministro de la Corte Alexandre de Moraes.

En compañía de su esposa, la ex primera dama Michelle Bolsonaro, el ultraderechista agregó que buscará “una amnistía para los pobres que están atrapados”, en referencia a los 15 acusados oficialmente, entre ellos ocho mujeres.