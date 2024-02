Al grito de “Palestina libre” militar estadounidense se prendió fuego frente a embajada israelí

Associated Press

Un miembro activo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se encontraba muy grave el domingo tras prenderse fuego frente a la embajada de Israel en Washington, D.C., mientras declaraba que “ya no será cómplice del genocidio”, dijo a The Associated Press una persona al tanto del incidente.

El hombre, cuyo nombre no había sido dado a conocer por el momento, caminó hacia la embajada poco antes de la 1 de la tarde y comenzó a transmitir en vivo en la plataforma Twitch, indicó la fuente. Agentes policiales creen que el individuo inició una transmisión, puso su teléfono en el piso y luego se roció acelerante y se prendió fuego. En un momento dado declaró que “ya no será cómplice de genocidio”, dijo la persona. Posteriormente el video fue retirado de la plataforma, pero agencias policiales obtuvieron una copia y la revisaron.

La persona habló con la AP a condición de guardar el anonimato al no estar autorizada a revelar detalles de una investigación en curso. La policía no dio a conocer de momento detalles sobre el incidente.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu intenta obtener la aprobación de su gabinete para iniciar una operación militar en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, en lo que se negocia un acuerdo de cese del fuego. La ofensiva militar de Israel en Gaza ha sido objeto de críticas e incluso acusaciones de genocidio contra los palestinos.

⚠️Advertencia, imágenes fuertes⚠️

IMPACTANTE



Este es el momento en que soldado activo de la Fuerza Aérea de EEUU se prendió fuego frente a la embajada de Israel en Washington gritando “Palestina libre”. Repudia el genocidio israelí financiando por la Casa Blanca pic.twitter.com/ejIC9afpH7 — Vanessa Ortiz (@VanessaOrtizz) February 26, 2024

El gobierno israelí ha negado vehementemente las acusaciones de genocidio y asegura que lleva a cabo sus operaciones de la guerra contra Hamás en apego al derecho internacional.

En diciembre pasado, una persona se inmoló frente al consulado de Israel en Atlanta y usó gasolina como acelerante, según los bomberos de Atlanta. En el lugar se encontró una bandera palestina. Se cree que el acto fue una “protesta política extrema”.

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington señaló en un comunicado que sus agentes habían respondido a un reporte afuera de la embajada de Israel para apoyar a los agentes del Servicio Secreto, y que su escuadrón antibombas también fue convocado para inspeccionar un vehículo sospechoso. La policía indicó que no se encontraron materiales peligrosos dentro del vehículo.

DMGS