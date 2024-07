Sujeto fue denunciado por amenazar a un joven con “hacerlo heterosexual a golpes”, pero lo absuelven en Barcelona.

La Audiencia de Barcelona absolvió a un hombre acusado de cometer un crimen de odio por comentarios homofóbicos contra un joven en plena celebración del Pride en España.

El suceso ocurrió en 2019 cuando la víctima ingresó a un McDonald’s y a la hora de hacer su pedido un sujeto comenzó a gritarle y amagó: “te voy a hacer heterosexual a golpes”, lio que quedó grabado en video por un acompañante del joven agredido.

Tras la presunta amenaza y procesos legales, el tribunal censuró las ofensas del acusado, al justificar que las expresiones, a pesar de ser "desafortunadas" y "ofensivas", no infringen el Código Penal y no entran constitutivamente en delitos de odio, como lo pedía el fiscal.

La denuncia exponía que el acusado actuó sin mediar la discusión y sólo buscaba molestar e intimidar a la víctima por su orientación sexual y su forma de vestir, pues éste llevaba un short pequeño de mezclilla, una camiseta a tirantes de un llamativo color fosforescente y un pequeño bolso atravesado, y usó expresiones como “tápate que das vergüenza ajena y hay niños (…)”.

Incluso, lanzó “luego nos escandalizamos por las mujeres que son violadas por vestir provocativas y tú eres un ejemplo que te puede pasar”, entre otras frases amedentradoras.

Hoy ha sido absuelto este neonazi que amenazó con "hacer heterosexual a hostias" a un joven en el Orgullo LGTBI. La Audiencia de Barcelona considera que profirió los insultos por su "forma de vestir" y no por su orientación sexual. La "justicia" en España.pic.twitter.com/TkwpxirQLC — Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza) July 4, 2024

Lamentablemente, el tribunal no tomó acciones en contra del agresor, pues sólo reprobó su mentalidad, pero no lo procesó legalmente. “Se trata de expresiones, como decimos, desafortunadas y reprobables desde el punto de vista cívico y moral, pero no sólo carecen de entidad para integrar el delito menos grave por el que la Fiscal acusa, sino que la motivación no se centra en la condición sexual de la persona ofendida", argumentó la sala.

En respuesta, el fiscal creó polémica al difundir el video en redes sociales para mostrar el acto de odio que se pasó por alto por parte de las autoridades asignadas para castigar estas acciones que dañan a un grupo de personas, lo que generó una ola de indignación con comentarios en redes sociales que aludían a que la “justicia es ciega”, mientras otros usuarios en redes sociales recriminaron la pésima interpretación del tribunal y que ni siquiera se impusiera al menos una multa.

JVR