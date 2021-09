Detectan enfermedad de las "vacas locas" en Inglaterra

En una granja de Inglaterra fue detectado un caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina, mejor conocido como enfermedad de las “vacas locas”.

Luego de la detección del caso de “ vacas locas ”, la Agencia Británica de Salud Animal y Vegetal (APHA), dijo que no hay riesgo de salud alimentaria.

Se informó que el animal con la enfermedad de las “vacas locas” murió, y fue sacado de la granja en Somerset, además de que se implementaron medias de restricción de circulación mientras se investiga el origen de la enfermedad.

te puede interesar Crean app que sabe si tu gato está feliz o tiene dolor

¿Qué es la enfermedad de las "vacas locas"?

El procedimiento es estándar y de acuerdo con la veterinaria Christine Middlemiss, de APHA, demuestra que el sistema de vigilancia para contener el problema funciona, como relata UnoTV.

Al parecer la capacidad del país para la exportación de carne de vacuno no se verá afectada.

La enfermedad de las vacas locas es un padecimiento neurológico progresivo que daña el cerebro y la médula espinal de las vacas y podría ser causada por una proteína llamada prión.

La ciencia aún no comprende por qué un prión normal se transforma en uno anormal; como el organismo de la vaca no se da cuenta de que el prión está presente, no puede combatirlo.

AHM