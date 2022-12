“Es muy difícil sentar a negociar a gente que aún tiene agravios”

Luego de 10 meses en guerra y constantes choques sobre los puntos contrastantes para negociar el fin del conflicto, el internacionalista Andrés Serbín aseveró a La Razón que ante la polarización, de momento, no hay posibilidad de una negociación entre Ucrania y Rusia. Explicó que ambas partes pugnan por esta vía, pero también siguen pensando en los siguientes pasos, mientras continúa el desgaste y la fatiga, con una “evidente fragmentación de la OTAN”. Por lo que sentenció que, sin importar cuál sea el desenlace, ambos sectores pagarán sus costos. Para Kiev puede ser mayor, pero para el

Kremlin será en términos políticos, en el que también hay consecuencias no visibles en el escenario global.

¿La guerra entra al décimo mes, cómo llegan Ucrania y Rusia al invierno? En realidad no hay avances por la situación en particular que hay en Ucrania. Del otro lado, a pesar de que ha a habido algún tipo de asomo de iniciar algún tipo de negociación, por lo menos del lado de (Vladimir) Putin, en Occidente, con

(Emmanuel) Macron y la administración (de Joe) Biden, no hay claridad ni en la OTAN misma, que está muy polarizada. Creo que pretende alcanzar un acuerdo para reposicionarse lo mejor posible para lo que venga, como el planteamiento de (Volodimir) Zelenski de 10 puntos.

Es muy difícil encontrar un punto de encuentro sobre lo que están reclamando. Es muy difícil hablar de un tipo de negociación o hablar de un acuerdo de paz

¿Se puede recuperar la negociación? A corto plazo es difícil por la posición particular del gobierno ucraniano, pues hay una serie de antecedentes. Quién garantiza que cualquier tipo de acuerdo se cumplirá. Del lado occidental, Europa busca iniciar una paz o negociación con Rusia. (Occidente) tuvo una conversación telefónica intensa con Putin, pero por otro lado los polacos tienen posiciones radicales. Es muy difícil hasta qué punto la situación del bloque occidental está afectando el desgaste y la fatiga de tanta inversión, en acercamiento y en armamento. Y en segundo lugar hay una evidente fragmentación dentro de la OTAN. De hecho hubo comentarios (en Estados Unidos) de que algo está pasando en la embajada, no sé exactamente qué, pero tiene que ver la polarización creciente entre países que quieren acabar (con esta guerra) lo antes posible. Tema en el que resaltan las reacciones de sus propios ciudadanos con el peso de Alemania o de Francia y los que tienen una posición principal.

¿Incide cómo va a prosperar el apoyo de Ucrania de parte de Occidente? Ése es el gran signo de interrogación. Están haciendo cosas totalmente inesperadas en la situación política de países de Occidente, como el desmantelamiento de esta red de ultraderecha detenida en Alemania. Hay sectores que están descontentos de cómo está resultando la guerra, cómo se está gestando. En algunos países hay una postura más radical, tienen una posición antirrusa, a excepción de Hungría. Ése es uno de los pormenores del escenario europeo, pero es mucho más grave lo que está pasando como consecuencia en el escenario global, el crecimiento que está teniendo la OTAN para expandirse hacia regiones como el Indo-Pacífico, y de EU con una alianza con Japón para contener a China, que es la principal amenaza en su perspectiva. Por otro lado, hay una inercia que poca gente conoce en un espacio euroasiático en donde se está buscando la nueva arquitectura institucional y se están incorporando países que antes no figuraban como la India e Irán, como economías emergentes que buscan apoyo y atención global.

¿En las estrategias, Polonia pudo ser un cambio radical, si la postura de Occidente fuera declarar que los misiles que cayeron eran rusos? Obviamente, si por error o por cálculo se permitiera la intervención de la OTAN. Afortunadamente EU reaccionó con bastante sensatez al no dar paso a interpretaciones. Todo parecía hacer pensar que fue una operación de falsa bandera, que afectaba a los polacos. De hecho la primera reacción de los polacos fue convocar al artículo 4 de la OTAN y la reunión del Consejo para tomar una decisión de cómo responder a Rusia.

¿La invasión no resultó ser un proceso rápido, pero esto favorece a alguna de las partes? Yo creo que ambas partes se están agotando en el proceso. El costo para Ucrania puede ser mucho más alto si se produce esta fatiga occidental. En el caso de Rusia hay un desgaste político, la gente puede estar a favor de mantener la guerra, pero el costo político es en la población, que curiosamente ha reaccionado a favor, en el sentido de que apoya la negociación, pero no está en contra de la guerra.

¿Los cambios recientes como la propuesta de crear tribunales independientes cambiaría la posición de Rusia? Eso es parte de los elementos narrativos en el marco de una guerra. Por ejemplo Rusia saca a relucir el pasado de intervención de Estados Unidos. Por el lado occidental sale a relucir una serie de acusaciones. Es parte de la narrativa contrastante en tiempos de conflictos, de hasta dónde puede llegar el uso de armas. Es curioso que piensen, por ejemplo, que eventualmente Rusia sea sometida a juicio en la Corte Penal Internacional (CPI).

Ucrania sigue por la vía de presionar acciones contra Rusia ¿sirve que aliados declaren a éste como terrorista? Las decisiones del Parlamento Europeo no son vinculantes, pero no condiciona ningún tipo de política, las decisiones sólo las toma en Consejo (europeo), por lo tanto es parte de la narrativa. Y esa situación es recíproca, pues en medios rusos se habla del derecho internacional, derechos humanos en general y del bloque occidental.

¿En los amagos, cambiaría el escenario en caso de usar armamento nuclear o sólo es parte de la presión al otro lado? La amenaza del armamento nuclear es básicamente de ambos lados, en la visualización con respecto hasta donde puede escalar y Rusia dice “si ustedes (Occidente) escalan tanto la guerra interviniendo directamente en favor de los ucranianos, tenemos recursos de armas nucleares, pero jamás las vamos a usar”. Lo paradójico es que el acuerdo START está paralizado, pero siguen avanzando las negociaciones (entre EU y Rusia) sobre el armamento de largo alcance, la reducción y la no utilización de armamento.

¿Pensando que se cumple el año esto será una medición en torno al apoyo a Ucrania y una posible paz? Depende de la voluntad y la disposición de los contendientes. Rusia está muy clara que quiere lo que planteó en los acuerdos de Minsk, la seguridad, que le garantice que no afecten sus intereses, posición que depende de la OTAN y cómo negocian. El problema es que hay varias dinámicas de conflicto: la primera evidente es entre Rusia y Ucrania; la segunda, menos evidente y palpable, entre Rusia y Occidente, y la tercera, entre Occidente y no Occidente. Es muy difícil sentar a una mesa a negociar a gente que todavía tiene agravios uno contra el otro muy marcados. Rusia no quiere quedarse aislada y Ucrania no quiere quedar sometida a los designios de la política rusa. Es muy difícil encontrar un punto de encuentro sobre lo que están reclamando, empezando por la misma Crimea. Es muy difícil hablar de un tipo de negociación o hablar de un acuerdo de paz.