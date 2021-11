Doctor pierde sus piernas y parte del rostro tras ser lamido por su perro

Un doctor especializado en psiquiatría pasó por una enfermedad brutal que, nunca imaginó, sería el resultado de una acción tan común como ser lamido por su perro.

Jaco Nel es un doctor de Reino Unido que recibió un cariño de su perro de raza Coker, sin saber que el can sufrió un rasguño y tenía una infección. El animal murió.

El doctor comenzó a tener síntomas similares a los de un resfriado común, mismos que ignoró.

El doctor tuvo síntomas como de gripe común y los ignoró; su perro murió Foto: Especial

Muere su perro, presenta síntomas y los ignora

En realidad, no era una gripe, sino una bacteria que le desató septicemia, padecimiento que se da cuando la respuesta del cuerpo a una infección hace daño a sus propios tejidos.

Relató que tenía “el cuerpo entero negro” y que después de estar cinco días en coma, estuvo meses en el hospital y sus riñones se afectaron también.

El hombre de 50 años de edad perdió sus piernas y parte de su rostro. Contó que culpó a su perro pero se dio cuenta de que eso no aliviaba su tristeza, y ahora cree que fue “mala suerte”, pero no deja de advertir a los dueños de mascotas sobre los cuidados y observación que no se deben dejar de tener.

AHM