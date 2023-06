Donald Trump afirma que seguirá en la carrera a la Casa Blanca aunque sea condenado.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene intención de seguir hasta el final en la carrera electoral a la Casa Blanca, aunque sea condenado en alguna de las dos imputaciones bajo las que se encuentra.

"Yo de aquí no me voy. Si me hubiera ido lo habría hecho antes de presentarme al principio, en 2016. Ahí sí que fue difícil. En teoría, era imposible", declaró Trump.

El expresidente está doblemente imputado por un caso de soborno a la actriz del cine para adultos Stormy Daniels y por ocultar documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago (Florida), pero la ley estadounidense no impide a Trump seguir en la carrera a la Casa Blanca ni desde la cárcel ni aunque tenga antecedentes criminales.

Asimismo, Trump descartó toda posibilidad de concederse a sí mismo un perdón presidencial si gana los comicios de 2024, porque lo ve como un escenario imposible, dada la inocencia que proclama.

"No creo que tenga que hacerlo jamás, porque no he hecho nada malo", ha añadido.

Además, afirmó que la administración del presidente Joe Biden lanzó una cacería de brujas para tratar de detener su intento por llegar a la Casa Blanca.

“Han lanzado una cacería de brujas tras otra para tratar de detener nuestro movimiento, para frustrar la voluntad del pueblo estadounidense”, alegó Trump en Georgia.

Donald Trump sigue siendo el favorito para la nominación republicana de 2024 a pesar de sus crecientes problemas legales , que también incluyen cargos penales.

El expresidente trató de deslegitimar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y presentarse a sí mismo, y a sus seguidores, como víctimas, incluso cuando está acusado de delitos graves.

Con información de Reuters.

JVR