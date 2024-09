Donald Trump descarta postularse por la presidencia de EU en 2028 si no gana este año

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y ahora candidato republicano a la Casa Blanca, afirmó que no tiene intenciones de volver a postularse por la presidencia, en 2028, en caso de no ganar la contienda este año.

Durante una entrevista en el programa Full Measure con Sharyl Attkisson, Trump fue claro al señalar: "No, no lo creo. Creo que hasta aquí llegué. No lo veo en absoluto".

Donald Trump afirma que se mantiene optimista pese a repunte de Harris. Foto: Reuters

Trump, de 78 años, se ha mantenido como una figura central del Partido Republicano desde 2016 y es, nuevamente, el candidato del partido para las elecciones de 2024.

Sin embargo, Trump reconoce que, si decidiera postularse en 2028, sería mayor que el actual presidente Joe Biden, quien a sus 81 años es el mandatario más longevo en la historia de Estados Unidos.

A pesar de las encuestas que muestran una contienda cerrada entre Trump y su rival, la actual vicepresidenta Kamala Harris, el exmandatario expresó su optimismo respecto a las elecciones de noviembre: “Espero que tengamos éxito”.

Trump también destacó su conocimiento sobre las relaciones internacionales y la política económica, asegurando que en un segundo mandato sería "aún más consecuente".

Donald Trump, durante un evento en Las Vegas. Foto: Reuters

Al reflexionar sobre su derrota en las elecciones de 2020 frente a Biden, Trump señaló que estar fuera del poder durante los últimos años le ha permitido ver “lo mal que han gobernado”. Además, volvió a criticar la ideología de la “izquierda radical”, y aseguró que su retorno al poder mostraría una clara diferencia con las políticas actuales.

Trump también abordó otros temas durante la entrevista, como las amenazas contra su vida. Aunque ha sido objeto de varios intentos de asesinato, el expresidente dijo que no dejará que eso afecte su capacidad de gobernar:

"No puedo tener miedo, porque si tienes miedo, no puedes hacer tu trabajo". La seguridad en torno a Trump ha sido un tema recurrente, especialmente tras el reciente incidente en el que el Servicio Secreto disparó a un sospechoso armado en su club de golf en Florida.

Con información de CNN y The New York Times.

