Ejército israelí se lanza contra el #3 de Hamas

Las Fuerzas de Defensa israelí (FDI) redoblaron la ofensiva contra mandos terroristas en el inicio del Ramadán al poner la mira en figuras clave como Maruan Issa, número tres de la organización islámica.

Sin pistas específicas del paradero del líder principal y autor de la masacre de octubre, Yahya Sinwar, el ejército de Benjamin Netanyahu apunta sus armas contra ubicaciones enemigas, pues el fin de semana lanzó una fuerte operación aérea contra un campo de refugiados en Nuseirat, donde se cree que se esconde el jefe adjunto del ala militar, según declaraciones del vocero militar, Daniel Hagari.

Sin embargo, de acuerdo con el diario Times of Israel no hay confirmación oficial de si el aliado del brazo militar al-Qassam conocido como El hombre sombra pereció, aunque informes dan cuenta de cinco bajas yihadistas, pero las tropas no han podido verificar la identidad de quienes habrían participado en los ataques del año pasado.

Además se detectaron nuevas agresiones enemigas en el sur de Israel cuando combatientes de Hamas irrumpieron en apartamentos, robaron armas y secuestraron otra vez a israelíes, ahora a varios agentes, sin revelar un número, lo que aumenta la cifra de rehenes que tiene la organizacion rival.

Dicha acción evidencia que las bases terroristas que se ocultan en túneles siguen operando en gran parte de la Franja a costa de millones de refugiados y pese a los avances de las FDI al sur, cerca de Egipto. Hecho por el que los soldados de Netanyahu reiteraron que seguirán destruyendo la red subterránea de los islámicos para arrebatarles todos sus escondites, espacios en los que han encontrado arsenales y hasta documentos de Inteligencia, y así desmantelarlos definitivamente como lo prometió el premier.

En tanto, los reclamos no cesan por la pausa en las negociaciones que alarga el sufrimiento de las familias que no tienen información de los 134 retenidos.