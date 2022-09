Empleados de la Corona británica tachan a Meghan Markle de “sociópata narcisista”

Empleados que trabajaron para los duques de Sussex, Enrique y Meghan Markle, describieron a la segunda como una persona “sociópata narcisista”, según extractos de un libro sobre la pareja, difundidos por The Sunday Times.

A una semana del funeral de la reina Isabel II, los trabajadores de la Corona británica que se autodenominaron “el Club de sobrevivientes de Sussex” reconocieron las dificultades de trabajar con la esposa del hijo menor del ahora rey Carlos III.

Según los adelantos del texto The Hidden Power Behind The Crown, escrito por la periodista Valentine Low, y divulgado por otros medios como The Daily Mail y The Sin, quienes fungieron como asistentes de la pareja desde que Meghan llegó a la familia hizo lo posible para ser rechazada, por su actitud, y que tras la boda se notó más el cambio de comportamiento. Lo que recuerda a las declaraciones que dio a Oprah Winfrey en las que acusó actos racistas, luego de que integrantes de la Corona hablaran sobre el color de piel de su primogénito Archie.

Dijeron que todos los empleados trataron de ser muy cautos y civilizados con ella, pero sólo recibieron desplantes y groserías de Meghan, quien también fue grosera con varios integrantes de la familia, aunque no se adelantaron nombres ni se reveló si en el libro sí se exponen a los afectados.

Además, los denominados “sobrevivientes de Sussex” no descartan que ella planeara el rompimiento ocurrido a inicios del 2020, por el que ahora viven en Estados Unidos, pues uno de los integrantes de este supuesto club aseguró que ella adelantó desde finales de 2019 que muy probablemente no regresarían a Gran Bretaña.

