Empujan sin éxito tregua para frenar plan israelí a gran escala

Tras roces y el riesgo latente de una escalada Israel, Estados Unidos y Qatar retomaron conversaciones con Hamas para un alto el fuego a cambio de 134 rehenes y parar la ofensiva de ese ejército.

Aunque no se revelaron nuevas condiciones a tratar, medios detallaron que los aliados insisten en una tregua de seis semanas —como planteó Francia— para no cerrar el diálogo con la resistencia islámica y garantizar el retorno de quienes cumplieron ayer 130 días cautivos.

Por ello, mediadores casi forzaron a la delegación de Tel Aviv a viajar a Egipto, a un día del despliegue en Rafah, en pos de la paz; proceso al que se unieron los directores de inteligencia de El Mossad, David Barnea, de la Agencia Central (CIA, por sus siglas en inglés), William Burns, y la egipcia, Abbas Kamel, así como el premier qatarí, Mohamed bin Abdulrahman.

Sin embargo, como en intentos previos el proceso concluyó sin éxito y los enviados retornaron, evidenciando que no hay coincidencias dar este paso, como cuando intercambiaron a prisioneros palestinos por hasta 100 retenidos en 2023.

En tanto, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfatizó que no aceptará condiciones “irrazonables”, pese a que aliados ven “generosidad” en éstas, según información del diario Times of Israel; pues sigue en contra de una tregua que no incluya a los rehenes, pero se dijo dispuesto a excarcelar a tres reos por cada víctima liberada, rebajando la apuesta de los terroristas de obtener a 100 delincuentes por secuestrado, según publicaciones del diario Jerusalem Post.

Pese a las diferencias, esas naciones no quitan la presión de un acuerdo con tal de impedir más tensiones. Insisten que es clave para amarrar la paz duradera, liberar a mujeres, niños y ancianos y ayudar a los refugiados hacinados cerca de la frontera con Egipto, pues fuentes de esa zona resaltaron el “interés” de ambos bandos, mientras que la gestión de Joe Biden reconoció que “avanzan en la dirección correcta”, sin ofrecer detalles para no afectar ese diálogo estancado.

Dichas declaraciones parecieran más un intento de alentar otra tregua para apagar la preocupación global por una escalada con Egipto y una peor crisis humanitaria en caso de que se repita la masacre de Rafah del pasado 12 de febrero, cuando las Fuerzas de Defensa (FDI) mataron a 70 palestinos. Y ante las críticas, Tel Aviv adelantó que sí tiene un plan para evacuar a miles de refugiados. Ante la presión de EU y la Unión Europea (UE), el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, apuntó que cuentan con el plan y la capacidad, como cuando exhortaron a residentes del norte a abandonar sus casas ante inminentes bombardeos.

Sin embargo, Israel no dio señales de reducir la presencia militar ni las ofensivas terrestres, mientras sus soldados responden a provocaciones como un ataque de Hezbolá desde el Líbano que hirió a una madre y su hijo. El mismo día se preparó para responder a Irán luego de que ese régimen simulara atacar una base israelí para probar sus armas.

Y su ejército sigue firme en la estrategia, pues el vocero Daniel Hagari adelantó que, aunque paren por seis semanas, estarán listos para reactivar los ataques para acabar por completo con el rival.

Muestra de ello es que siguen el rastro de mandos yihadistas tras hallar y destruir túneles en los que se escondían, pues a más de cuatro meses del ataque ordenado por el cabecilla enemigo, Yahya Sinwar, las FDI revelaron las primeras imágenes de éste oculto en la infraestructura subterránea por la que incluso pasan autos, como se verificó el año pasado.

En un video de cámaras de dichos túneles se distingue al terrorista de espaldas, al corroborar su estatura y hasta el tamaño de sus orejas, según datos del Canal 12. Éste lo muestra mientras huía guiado por su hermano Ibrahim —único que ve de frente a las cámaras—, una de las esposas de Sinwar y sus tres hijos, por ataques dirigidos a Khan Younis.

Aunque el Gobierno no reveló la fecha del hecho en el que se le ve con ropa holgada, chanclas y cargando una bolsa en la mano izquierda tras abandonar su escondite, la prensa local dijo que aparentemente la grabación data de tres días después de la invasión y estaría bajo un cementerio en Babi Suheila, un sitio con dormitorios para líderes a menos de 10 kilómetros de la frontera con Israel.

Dicho hallazgo agitó los ánimos en Israel, pues Hagari se comprometió a redoblar la cacería para dar con Yahya “vivo o muerto”, luego de que el premier dijera desde el año pasado que su captura sólo era cuestión de tiempo.

Por separado, fuentes del Ministerio de Defensa afirmaron que no desistirán para castigar a todos los involucrados en la guerra y van tras más combatientes y familiares, pues ya capturaron a varios de los últimos, mismos que han aportado información, aunque no se abundó si su testimonio fue clave para ubicar a Sinwar.