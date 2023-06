¿Error humano o técnico?, revelan causas de trágica colisión en India (FOTOS)

El fatal descarrilamiento de un tren con más de 200 víctimas letales en India fue provocado por una falla en la señalización, adelantaron autoridades tras dos días de investigaciones.

El Ministerio de Transporte Ferroviario de la nación detectó un “error” en el sistema de señalizaciones que hizo que la unidad cambiara abruptamente de carril en la región de Odisha, cuando se dirigía a Calcuta.

Mientras siguen las labores para retirar los vagones convertidos en escombros, las autoridades revelaron que el sistema electrónico le marcó al tren Coromandel Express que entrara en la vía principal, pero después borró el cambio y finalmente la máquina terminó en una vía alterna y chocó a más de 130 kilómetros por hora con un ferrocarril de carga estacionado en la vía que no estaba programada para ningún viaje.

Ante esta situación, el gobierno adelantó que dará con los responsables de uno de los peores incidentes en el país, justo cuando el primer ministro, Narendra Modi, prometió cambios en el sector.

Al respecto el diario The Times of India precisó que se trató de un “error humano ”, lo que anticipa que la indicación o ajuste de último momento fue solicitado por algún trabajador; en medio de las críticas, el gobierno precisó que aún no terminan las investigaciones para esclarecer la investigación del triple choque, pues tras la colisión entre las dos primeras otro ferrocarril se impactó contra éstos. Además, avanzan en las labores para identificar a todas las víctimas cuyos cuerpos fueron trasladados a una escuela

La tragedia en fotos

Agencias y medios locales han competido decenas de imágenes trágicas sobre el accidente y cómo quedó la escena luego de la triple colisión del pasado 2 de junio.

Con apoyo de maquinaria pesada recogen los escombros de los tres trenes impactados. AP

Decenas de trabajadores se dan cita en la escena para resguardar la escena. AP

Personal de emergencias busca a posibles víctimas entre los vagones AP

Cientos de personas esperan cerca de la escena. AP

Decenas de residentes aguardan en la escena en busca de sus familiares. AP

Con fotografías, pobladores buscan a sus familiares entre víctimas mortales. AP

Exigen renuncia de ministro de Transportes

La oposición y víctimas y sus familiares demandaron la renuncia o inmediata separación del ministro de de Transporte Ferroviario, Ashwini Vaishnaw.

Líderes del Partido del Congreso exigieron que el funcionario debería asumir su responsabilidad por uno de los peores accidentes en la materia y dejar el cargo al menos por calidad moral. Asimismo, la fuerza opositora solicitó investigaciones a fondo no sólo para dar con los presuntos responsables, sino también para destapar las deficiencias que persisten en el sector, pese a la promesa de modernizar este transporte público.

Y es que denunciaron que si continúan estas fallas no hay seguridad para los miles que abordan estas unidades, lo que recuerda que a bordo del Coromandel Express viajaban más de dos mil personas.