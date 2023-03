Estiman agotamiento de rusos en 3 meses

Los ejércitos de Ucrania y Rusia mantienen una férrea batalla por el poder de Bajmut, pues ninguno da por perdida esa región y los defensores saben que podría ser una victoria significativa para el rival en su intento por adentrarse en territorio local, pero hay información de que los invasores desperdiciaron importante apoyo y les quedan sólo tres meses de reserva.

Pese a la incertidumbre y que invasores tratan de derrotar anímicamente a las fuerzas de Volodimir Zelenski, pues cada día están más cerca y dicen tener el control de una estación de tren al norte, Ucrania resiste y se refuerza de a poco. El objetivo, afirman, es resistir al arribo de refuerzos o al menos por más tiempo que el rival, que confía en declarar en breve ese sitio como propio.

Y las Fuerzas Armadas hacen su labor al declarar que son las tropas de Vladimir Putin las que están más comprometidas en esta lucha. De acuerdo con un reporte del ministro de Defensa ucraniano, Oleksi Reznikov, el ejército enemigo sigue acumulando muertos como advirtió hace unos días el grupo de mercenarios Wagner, pues se identificó que pierde hasta 500 soldados al día, una inyección para los defensores del Comando Oriental, que al ver que el daño infligido desde hace unas semanas sigue rindiendo frutos no desisten para retener la ciudad clave y proteger a cientos de civiles que permanecen en la zona, con lo que se rearman en sus trincheras para dar un nuevo golpe al rival como ocurrió en Járkov, región fronteriza que los enemigos siguen bombardeando, de acuerdo con datos recientes.

En la evaluación del campo de batalla, todo apunta a que los soldados rusos pierden no sólo combatientes, sino armas, insumos y territorio, pues el jefe de inteligencia militar ucraniano, Kirilo Budanov, advirtió que los enviados del Kremlin podrían estar completamente agotados en un plazo de tres meses.

En declaraciones a USA Today, de acuerdo con Ukrinform, el mando militar sostuvo que Moscú se quedará sin herramientas a finales de la primavera, esto luego de que Zelenski resaltara que sus tropas ya vencieron el peor invierno.

A su parecer, en su intento de atacar de manera simultánea para doblegar a los ucranianos, Rusia desperdició grandes cantidades de recursos humanos y militares, por lo que es cuestión de tiempo para superar en hombres y suministros a los ocupantes. Y recalcó: “si el ejército de Rusia falla en sus objetivos esta primavera se quedará sin Fuerzas Armadas, pues en esta temporada anticipan una “batalla decisiva”, al reiterar que no desisten de sus prioridades, pues en esta lucha buscan recuperar Crimea, península que el invasor se anexó en 2014.

Asimismo, Budanov reiteró el llamado a los aliados de Occidente a dotarlos de más y más armamento. En medio de las dudas y hasta temor de algunos gobiernos de ser arrastrados a esta guerra en represalia rusa por los suministros a Kiev, el mando llamó a éstos a mantener el flujo de la ayuda al puntualizar que es poco probable que otras naciones se sumen a este campo de batalla, pues insistió que Moscú no está preparada para ampliar la lucha, pese a los reiterados amagos de Putin y sus soldados.

En tanto, Zelenski insistió que la situación en Bajmut es de lo más “difícil y dolorosa”, en un reconocimiento de que no hay certeza de salir airosos en este punto, luego de que sus tropas admitieran que evaluarán una posible retirada si la situación empeora. Agregó que la resiliencia de sus soldados ha sido un importante empuje, pero también comentó en su discurso nocturno que ello no significa que no sufran golpes importantes, pues además de Bajmut hay otras zonas cercanas al Donbás en riesgo como Vuhledar, Liman y Zaporiyia.