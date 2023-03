Perdón no basta y manifestantes avivan repudio

El primer ministro griego, Kiriakos Mitsotakis, ofreció perdón de nuevo a la población que mantiene su reclamo por la seguridad al culpar al gobierno de la tragedia que dejó 57 muertos.

Cinco días después del choque de trenes en Tempe aseveró en Facebook que como líder “les debo a todos, sobre todo a los familiares de las víctimas, un gran perdón”, al garantizar que no se escudará en el “error humano” del jefe de estación para evadir una responsabilidad.

Incluso, recalcó que será un comité legislativo el que ahonde en uno de los peores episodios en el país para esclarecer las causas y a los culpables, entre funcionarios y personal ferroviario, al tiempo que aplaudió la respuesta ciudadana, pues ésta que se volcó a donar sangre y arriesgar la vida por las víctimas, en un gesto con el que intentó rebajar el nivel de confrontación.

Sin embargo, la disculpa pública no generó impacto y unas 10 mil personas abarrotaron las calles de Atenas y caminaron rumbo al Parlamento para exigir que se castigue a los responsables por la muerte de decenas de jóvenes de entre 20 y 25 años, según el informe forense, sector que está por concluir la identificación de quienes fallecieron calcinados, producto del incendio a causa de la gran colisión frontal entre el tren de pasajeros que circulaba en la vía incorrecta y uno de carga.

No podemos, no debemos y no queremos escondernos tras el ‘error humano’