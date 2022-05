EU: Cuba utiliza controversia de Cumbre de las Américas para distraer sobre violaciones a derechos humanos

El gobierno del presidente Joe Biden acusó el jueves a Cuba de alimentar la controversia sobre su posible exclusión de la Cumbre de las Américas organizada por Estados Unidos el próximo mes para retratar a Washington como el "chico malo" y distraer la atención del historial de violaciones de derechos humanos en La Habana.

Hablando en una conferencia de América Latina, Kerri Hannan, subsecretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, dijo que los países que han amenazado con saltarse la reunión regional si Cuba, Venezuela y Nicaragua no están invitados deberían asistir o perderían la oportunidad de participar con los Estados Unidos.

Un posible boicot a la cumbre del 6 al 10 de junio por parte de un número creciente de líderes, incluido el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha aumentado el riesgo de vergüenza para Joe Biden, quien será el anfitrión de la reunión en Los Ángeles.

La Casa Blanca señaló que aún no ha enviado invitaciones y se negó a proporcionar detalles. Sin embargo, un alto funcionario del Departamento de Estado mencionó en abril que los gobiernos de Cuba, Nicaragua y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, probablemente serían excluidos porque no han mostrado respeto por la democracia.

Sumado a semanas de críticas cubanas, el presidente Miguel Díaz-Canel dijo a los legisladores el lunes que "un país incapaz de acomodar a todos debería ser descalificado como anfitrión".

Johana Tablada de la Torre, subdirectora de asuntos estadounidenses en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, respondió a las acusaciones de Kerri Hannan y escribió en Twitter que el país caribeño "no tiene necesidad de distraer la atención" o "interferir en la política interna de otros países".

Hannan dijo a la conferencia virtual: "A los cubanos les encanta esto, reciben la atención que reciben por no asistir y... siguen tocando ese tambor".

"Cuanto más puedan arrojarnos luz sobre nosotros y llamarnos los malos, están evitando el hecho de la represión que han estado perpetrando activamente contra su gente", apuntó, citando protestas callejeras en julio pasado. "Quieren que la prensa se preocupe de si los invitamos a la cumbre o no... La hipocresía juega bien en los medios".

A pesar de que aún no se ha dado a conocer la lista de invitados, hace una semana, Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, manifestó que países que no respeten los principios democráticos probablemente no serían invitados a la Cumbre, con lo que estas naciones quedarían excluidas.

La administración de Biden anunció esta semana una reversión parcial de las restricciones de la era Trump sobre las remesas y los viajes a la isla gobernada por los comunistas .

El vicecanciller de Cuba denunció el miércoles la política de Estados Unidos hacia la isla como de "hostilidad" y "bloqueo económico" continuos.

López Obrador resaltó la semana pasada que no iría a la cumbre si Cuba, Nicaragua y Venezuela no son invitados. Su homólogo boliviano, Luis Arce, hizo lo mismo.

También es probable que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se salte la reunión, dijeron fuentes a Reuters, sin especificar el motivo. El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, mencionó el martes que no asistiría, un día después de que Estados Unidos criticara la reelección de un fiscal general al que ha vinculado con la corrupción.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo el miércoles por la noche que su gobierno "no estaba interesado" en asistir a la cumbre.

KEFS