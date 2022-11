EU acusa a Rusia por frenar el plan nuclear

Estados Unidos denunció que Rusia intenta bloquear las conversaciones en torno a las armas nucleares luego de que el régimen de Vladimir Putin pospusiera de último minuto el encuentro bilateral previsto para reducir riesgos en la materia.

Ante la decisión un día antes de la fecha pactada en Egipto, fuentes del gobierno de Joe Biden admitieron señales de un acto deliberado para impedir la renegociación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (START) del 2010.

Un vocero del Departamento de Estado de EU aseveró, según la cadena CNN y The Associated Press, que se trató de una acción “unilateral”, en medio del riesgo latente en el mundo, pues Moscú es uno de los que cuenta con mayor arsenal en la materia y ha amagado con usar éstas contra Ucrania, país que invadió desde hace nueve meses.

De acuerdo con EU esas acciones suponen un retraso en un plan clave cuando la seguridad mundial sigue amenazada, lo que se relaciona con las condenas contra el Kremlin por bombardear y cometer crímenes de guerra contra el pueblo ucraniano, pero no es el único revés, pues debido a la pandemia no fue posible revisar el desarrollo y las armas almacenadas, aunque el pacto previo así lo disponía, y en más de un año los países no han mantenido comunicación.

Estados Unidos está dispuesto a reprogramar la reunión lo antes posible, ya que la reanudación de las inspecciones

es una prioridad para mantener la estabilidad...

Departamento de Estado de EU



Sin embargo, se dijo preparado para reorganizar esta fase de conversaciones al recalcar que “es una prioridad mantener el tratado como instrumento de estabilidad (mundial)”.

Pero el régimen de Putin evitó implicaciones directas a los señalamientos de la administración de Biden al detallar únicamente que se trató de un simple retraso, pero apuntó que son los rivales los que ocultan información en torno a actividades biológicas, al insistir que Washington y Kiev cuentan con ese tipo de laboratorios.

Sin explicar los motivos del cambio, el Ministerio de Exteriores del Kremlin indicó que la sesión bilateral, acordada a partir de hoy y hasta el próximo 6 de diciembre, será reagendada más adelante, pero tampoco adelantó nuevas fechas, al señalar que pronto revelará su agenda a EU para definir un nuevo proceso de diálogo, a sólo unas semanas de que los directores de sus agencias de seguridad se reuniera para hablar del latente riesgo en la materia, mientras el mundo prepara una respuesta en caso de que Putin escale y cumpla los amagos de recurrir a estas armas para lograr sus objetivos políticos y territoriales en Ucrania.

Y es que las fuerzas rusas no desisten de sus ataques, pues aunque redujeron significativamente los bombardeos contra ciudades ucranianas, el asedio persiste contra infraestructura clave.

La sesión de la comisión consultiva bilateral sobre el Tratado START no tendrá lugar en las fechas indicadas.

El evento se pospone para una fecha posterior...

Ministerio de Exteriores ruso

A unos día de provocar los mayores apagones en la región invadida, las fuerzas defensoras buscan recuperar la totalidad del suministro, pero en Mikolaiv tampoco hay agua luego de un fuerte daño en Jerson; el gobernador Oleksandr Sienkievich atribuyó la suspensión del servicio a una falla en la región vecina, que según el presidente Volodimir Zelenski tan sólo en la última semana fue atacada más de 200 veces por las tropas rusas.

Ello demuestra que los soldados invasores dividen sus fuerzas para atacar de manera simultánea más lugares al lanzar misiles contra varios puntos, pues a la lista de zonas bajo fuertes combates se sumó Dnipro, uno de los corredores que sirvió al ejército ruso para salir de Jerson rumbo al Donbás, donde cuentan con mayor control.

Además, el gobierno invadido se prepara para nuevos ataques a unas horas de que Zelenski advirtiera que esta semana podría ser peor que la anterior.

En tanto, los soldados del Kremlin descartaron nuevos repliegues en la zona ante las especulaciones de que podrían abandonar la planta nuclear de Zaporiyia, según versiones del titular de la firma Energoatom, Petro Kotin.

Sin embargo, los invasores puntualizaron que no es más que la difusión de información falsa y que a más de ocho meses de asumir el control del complejo no tienen intenciones de entregar Zaporiyia, sin hacer alusión a los riesgos que hay en la zona que ha sido desconectada en las últimas semanas.