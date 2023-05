EU ordenó ataque contra Putin, afirma Rusia, pero los tachan de 'ridículos'

Rusia aseveró que Estados Unidos está detrás del supuesto ataque ucraniano para asesinar al presidente ruso, Vladimir Putin, hecho que de inmediato desmintió la Casa Blanca.

Un día después del supuesto derribo de dos drones dirigidos contra el Kremlin, el vocero del país invasor, Dmitri Peskov, afirmó que aunque Kiev fue el ejecutor de este plan fallido también participaron algunos de sus aliados como el caso de EU, el mayor exportador de armas para las tropas de Volodimir Zelenski, al que ve como autor intelectual y hasta la Unión Europea (UE).

“Sabemos que las decisiones sobre los atentados no se toman en Kiev, sino en Washington”, señaló en conferencia al puntualizar que fue el gobierno de Joe Biden el que presuntamente ordenó el ataque y hasta eligió el blanco, aunque recordó que en ese momento Putin no se encontraba en la sede presidencial, pero hoy ya reanudó sus actividades tras la supuesta amenaza terrorista, que varias naciones insisten que no han podido corroborar.

Agregó que ya investigan los hechos para dar con todos los que participaron en la planeación y ejecución; al respecto, periodistas preguntaron si los drones traspasaron el Kremlin y éste aclaró que se detectaron daños sobre la cúpula del recinto y ya recuperaron fragmentos de los aviones no tripulados, por lo que insistió que este hecho no quedará sin respuesta.

Incluso, medios locales que retomaron su postura como RIA Novosti añadieron que Ucrania sólo “cumplió” los planes de EU.

En respuesta, el gobierno de Joe Biden tachó de “ridícula” y “mentirosa” esta versión al asegurar que no tuvieron ninguna relación con el supuesto ataque del pasado 3 de mayo.

Según un informe de la prensa estadounidense el coordinador de Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, descalificó las declaraciones de Peskov al insistir que EU no tuvo nada que ver. “Hemos sido claros, no alentamos ni permitimos que ataquen fuera de Ucrania”, enfatizó ante las mentiras difundidas por el invasor.

Además, aún no se ha demostrado la participación de Ucrania, pues ponen en duda que el ataque fuera real , mientras que Zelenski aclaró desde ayer que su estrategia no es golpear a Moscú ni a Putin, pues sólo atacan a los invasores que siguen en su territorio.

FBPT