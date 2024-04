EU recluta narcos de México para Ucrania

Rusia exhibió a Estados Unidos por presuntamente recurrir a “matones” de cárteles mexicanos y colombianos para reforzar a las tropas ucranianas en la guerra.

El Gobierno de Joe Biden usa “métodos cada vez más desesperados”, evidenció el Servicio de Inteligencia del régimen (SVR, por sus siglas en inglés) al detectar un supuesto reclutamiento de narcotraficantes que purgan penas en territorio estadounidense para combatir junto a las tropas de Volodimir Zelenski.

Según publicaciones de medios afines al Kremlin, como TASS, la potencia que se alzó como principal exportador de armas para Kiev ofrece a delincuentes “amnistía total” para aceptar una arriesgada “misión” para inclinar la balanza en favor del ejército ucraniano.

Aunque no se especificó cómo detectó ese plan piloto de la nación con la que ha rivalizado históricamente, se estima que en este verano cientos de mercenarios de cárteles latinos se sumen a las filas ucranianas en el teatro de operaciones, entre los que destacan asesinos seriales, drogadictos y violadores, según procesos liderados por empresas militares de la manos de agencias de EU como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

No obstante, la oficina de Inteligencia de Vladimir Putin cree que dicha acción no dará resultado al evidenciar la impotencia de Washington por no afectar la operación militar rusa. Incluso, ironizó que ni temidos líderes aceptan tal “misión”, pues cabecillas evitan tratos y optan por “vender a sus matones al precio más alto”.

Y aunque Rusia prevé que su rival fracase, no descarta que si logra impulsar a ucranianos amplíe el programa con más despliegues de esos criminales o de otras nacionalidades; pues según el ofrecimiento de EU los presos no deben volver a su territorio, al darles libertad si no mueren en combate.

Ello supone una mayor participación de la potencia en el conflicto, como han acusado reiteradamente líderes rusos, pese a que ésta ha descartado públicamente enviar tropas, pues ello supondría una importante escalada del conflicto que estalló el 24 de febrero del 2022.

Pese a las acusaciones, no hubo respuesta de la Casa Blanca en torno a dicho reclutamiento, una estrategia que asemeja a medidas que ya aplicó Moscú, pues se reportó que además de sacar de prisión a delincuentes usó a mercenarios de varias nacionalidades, entre ellos los del extinto Grupo Wagner, que desapareció cuando un gran número de fuerzas aceptaron unirse formalmente al ejército invasor.