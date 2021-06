La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) anunció este viernes que alrededor de 60 millones de vacunas contra COVID-19 de Johnson & Johnson, producidas en una fábrica de Baltimore, no podrán utilizarse.

Esto debido a que se determinó una posible contaminación en dicho número de dosis, aunque la FDA señaló que cerca de 10 millones de vacunas que se produjeron en la fábrica de Baltimore sí se podrán distribuir en Estados Unidos y otros países.

Sin embargo, esta distribución sólo se podrá realizar con la condición de que los reguladores no pueden garantizar que la empresa fabricante, Emergent BioSolutions, "siguió la fabricación adecuada", según información de The New York Times.

A este percance se suma que el pasado marzo también hubo un lote contaminado de vacunas Johnson & Johnson en dicha fábrica, por lo que se tuvieron que descartar cerca de 15 millones de dosis,

También hay otras problemáticas que han sido documentadas por The New York Times como fallas en la desinfección adecuada del equipo y en la protección contra la contaminación viral y bacteriana.

Al respecto, sobre la más reciente decisión de no poder utilizar alrededor de 60 millones de vacunas, la empresa Johnson & Johnson declaró en un comunicado: