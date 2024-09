Exigen 45 países parar la represión de Maduro

Ante el exilio forzado del principal opositor venezolano, Edmundo González, 45 países exigieron al presidente Nicolás Maduro detener la “ola de represión”.

En un posicionamiento grupal, la canciller argentina, Diana Mondino, denunció el escenario alarmante bajo el régimen en una declaración ante el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en una visita a Ginebra, Suiza.

La enviada de Javier Milei exhibió que la crisis se intensificó a raíz del proceso electoral y empeoró el 28 de julio con múltiples arrestos arbitrarios de críticos, periodistas y manifestantes, entre ellos menores de edad y mujeres, a quienes acusan de terrorismo; conducta con la que la dictadura no sólo atenta contra las libertades sino contra la democracia, pues el pueblo denunció un fraude.

Aseguramos que esta lucha continuará hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos hasta el final

Edmundo González, Líder opositor venezolano

Por ello, decenas de naciones, como Alemania, Chile, España, Estados Unidos, Reino Unido y otras, instaron a cesar la persecución, “liberar incondicional e inmediatamente a las personas detenidas arbitrariamente” y respetar normas globales, según la lista que expuso el Ministerio de Exteriores; pero destaca la ausencia entre los firmantes de México, Brasil y Colombia, que abogaban por un diálogo y repetir los comicios luego de acusaciones de opositores y organizaciones en torno a capturas ilegales y muertes registradas durante las manifestaciones en las que el pueblo rechaza la supuesta reelección de Nicolás Maduro.

Al respecto, el gobierno de Joe Biden recalcó que sigue a la espera de que Caracas publique las actas electorales, pues aún no hay evidencia de que el chavista ganara, por lo que el mundo se niega a reconocer su triunfo y ya evalúan declarar líder electo a González Urrutia, quien se refugió en España. Incluso, el vocero del Consejo de Seguridad Nacional de EU, John Kirby, adelantó que no dudarán en imponer sanciones si Venezuela no corrige su postura.

Ese apoyo fue aplaudido por la disidencia al reiterar que es determinante para acabar con el régimen que lleva 25 años en el poder y asestó que la lucha se mantendrá “hasta el final”.

La líder de oposición, María Corina Machado, destacó a más de un mes de la elección que varios países siguen alzando la voz contra el fraude y la persecución política al resaltar el mensaje de Argentina, pues ésa es la vía para impedir que Maduro Moros asuma otro mandato consecutivo en enero próximo.

Por separado, Edmundo González llamó a su país y al mundo a “redoblar los esfuerzos para restituir la democracia”.

Refrendó su compromiso con Caracas al declarar que la lucha no se detiene y seguirá “hasta alcanzar los objetivos que nos pusimos hasta el final”, según un mensaje que leyó su hija Carolina ayer en Madrid tras las protestas frente a ese Congreso, a las que se sumaron líderes venezolanos, como el también exiliado Leopoldo López, quien refutó al chavismo por usar la salida de González Urrutia para exhibir que la oposición ya desistió de luchar. Protestas a las que se sumaron derechistas españoles, pese a las críticas por asilar al venezolano,

Pero estos señalamientos no inquietan a Nicolás Maduro, pues en su última declaración sólo dijo que respetará la decisión de Edmundo González Urrutia y le deseó que le vaya bien.