Fallece mujer que logró despenalizar la eutanasia en Ecuador

Paola Roldán la mujer que consiguió la despenalización de la eutanasia en Ecuador falleció mientras luchaba con una enfermedad terminal: Esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Uno de sus abogados, Farith Simon, confirmó el deceso a The Associated Press y aclaró que la familia "no nos ha dado detalles” del deceso luego de acelerar su trámite en poco más de un mes tras el padecimiento desde 2020; por lo tanto, no se conoce si fue a consecuencia de la enfermedad o por decisión propia.

La paciente de 42 años permanecía postrada en cama conectada a un respirador y con asistencia permanente debido a que la enfermedad le arrebató la capacidad de usar sus músculos.

Paola luchó de manera legal por casi un mes ante la Corte Constitucional, donde logró que el pasado 7 de febrero se despenalizara por primera vez la eutanasia en Ecuador y le se fijara un plazo de dos meses para que el Ministerio de Salud para elaborar un reglamento sobre ese procedimiento.

Al conocer el resultado, ella mencionó lo siguiente: “recibo esta noticia muy conmovida y con alivio, hubo días en que pensé que nunca iba a escuchar el resultado de esta demanda”.

A mediados de enero de este año la activista relató por medio de la red social X que a finales del 2023 estuvo a punto de morir docenas de veces por atoramiento, mientras que le pedía a la Corte que emitieran un resultado sobre su petición.

Meses después señaló que estaba trabajando en un proyecto para ayudar a gente con “situaciones similares a la mía, para que no las transiten solos”, que estaba próximo a arrancar y “tendrá un impacto enorme en pacientes y familias".

Sus mensajes por esta red social siguieron hasta antes de conocer su muerte, dónde escribió que su “mayor anhelo es dejarle a mi hijo un mundo más solidario, compasivo, amoroso y colaborativo”.

Actualmente en Ecuador hay unas 340 personas afectadas por la misma enfermedad que Paola. Y en América Latina el único país en despenalizar la eutanasia es Colombia, donde los médicos utilizan drogas para realizar esta práctica a pacientes terminales.

En tanto, a nivel mundial es legal en Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, España y varios estados de Australia; en Chile está en debate.

Con información de Montserrat Méndez

DMGS