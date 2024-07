Familia pide a Joe Biden resistir, pese a rumores

La familia de Joe Biden instó al presidente estadounidense a seguir en la carrera de reelección, cierre de filas al que se sumaron demócratas, mientras crecen los rumores de una posible renuncia a la campaña.

Tres días después del primer debate con Donald Trump, el político de 81 años se reunió con su esposa, la primera dama Jill Biden, hijos y nietos en Campo David, en Maryland, quienes coincidieron en que luche y resista contra la presión de aliados, medios, donantes y hasta ciudadanos, quienes le piden que abandone su aspiración tras el cuestionado rendimiento que mostró la semana pasada en los foros de CNN en Atlanta.

Aunque la decisión de su futuro no era el objetivo sí fue el tema central del encuentro privado ante el aluvión de críticas y videos de sus tropiezos. Y ayer resaltaron, según el diario The New York Times, en que el mandatario puede acabar con las dudas y enfatizar que es capaz de gobernar cuatro años más y dejar en el olvido la imagen de un líder débil, ronco y que no concluía sus frases.

Esas fuentes revelaron el diario neoyorquino que en la plática Hunter Biden —el primer hijo de un jefe de Estado convicto por cargos federales, por armas y drogas— tomó la batuta al exhortar a su padre a resistir y no abandonar su aspiración. Incluso, le sugirió exponer la versión que sus hijos y nietos conocen de él, no la que acaparó medios y redes sociales tras el primer cara a cara con el magnate republicano, lo que el rival por la Casa Blanca aprovecha al publicar mensajes en Truth Social para burlarse de la capacidad mental del ejecutivo federal.

En esta lucha nietos también reflejaron mayor interés y se dicen listos para involucrarse más en la campaña, al reconocer el impacto que las redes sociales han tenido en la contienda, que puede ser clave para su abuelo y para la nación, pero en la que va cuesta arriba; una encuesta de CBS tras el debate expuso que 72 por ciento de la población cree que el mandatario no debería postularse y casi la mitad del país cree que no debe seguir, según Reuters.

Gráfico

Sin embargo, no todo fue unión. Según el NYT y el portal Politico la familia apuntó a los culpables de lo vulnerable que se vio el demócrata: sus asesores. Recriminaron a éstos que no lo prepararon adecuadamente, por el contrario, lo sobrecargaron de datos y estadísticas.

Por lo que ya se habla de ajustes, aunque no se especificó si estarían en riesgo la principal asesora, Anita Dunn, el abogado y esposo de la primera, Bob Bauer, y el antiguo jefe de gabinete Ron Klain, como encargados de esa labor, y ya se arman escenarios para impulsarlo, como conferencias o entrevistas para dejar en claro que sí puede con otro mandato.

No obstante, a casi dos meses de que se celebre la Convención Nacional Demócrata, donde se oficializará al candidato, surgen voces que advierten que Joe Biden no llegará como abanderado.

Bill O’Rilley, expresentador de Fox News, adelantó que la Casa Blanca ya decidió su retiro al admitir su desastroso papel y ante las encuestas lapidarias con él, pues cada vez hay más gente preocupada por el resultado.

Según el periodista ya es un hecho y sólo falta que se defina cuándo y cómo se dará a conocer, lo que contrasta con el mensaje de la jefa de campaña del presidente, Jen O’Malley, quien pidió a políticos no exagerar por el resultado del debate, pues ya se adelantaban nombres para un posible relevo en un proceso a contrarreloj.

Y los demócratas dan señales en favor de Biden. Líderes de su partido rechazaron nombrar a un sustituto a casi cuatro meses de los comicios del próximo 5 de noviembre.

Con ello, cierran filas con el presidente al recordar a sus críticos y a la población que la imagen del ejecutivo no es la del pasado 27 de junio, sino el temple y coraje de los últimos cuatro años, al evidenciar que tiene la fortaleza para un segundo mandato y evitar el retorno del líder conservador, quien aseguró que el debate fue “el mejor de su carrera política”.

Entre quienes mostraron apoyo firme están la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. En entrevistas apagó los rumores de un abandono y aseveró que la verdadera evaluación sobre el desempeño de Biden no es lo visto en una noche, sino de 2021, mientras que Congresistas reiteraron que es su mejor opción al aplaudir su empatía y carácter de lucha.

Por separado, Ron Klain reiteró que Biden estará en la boleta, al referir que ni los grandes donantes pueden obligarlo a retirarse de esta aspiración.