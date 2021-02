Filtran 3 mil 200 millones de correos y contraseñas de Netflix, LinkedIn y Bitcoin

Una nueva brecha de seguridad ha filtrado más de 3,270 millones de direcciones de correo electrónico y contraseñas de Netflix, LinkedIn y Bitcoin, por lo que se le denominó la filtración mas importante de todos los tiempos.

De acuerdo con CyberNews, si se considera que 4,700 millones de personas están en línea a nivel mundial, esta filtración incluiría los datos de casi el 70 por ciento de los usuarios de Internet.

Entre los datos que se dieron a conocer en un foro el pasado 2 de febrero están las credenciales de usuarios de Netflix, LinkedIn, Exploit.in y Bitcoin.

Los datos están archivados y están guardados en un contenedor cifrado y protegido con contraseña.

No obstante, esta filtración conocida como COMB (Compilation of Many Breaches), es una compilación más grande de múltiples filtraciones, pues supera a la que hasta la fecha ostentaba el récord de ser la mayor compilación de filtraciones, la Breach Compilation de 2017 que filtró 1.400 millones de credenciales de inicio de sesión.

Debido a que COMB es una base de datos rápida, de búsqueda y bien organizada de las principales filtraciones pasadas, incluye importantes filtraciones de servicios populares como Gmail, Hotmail, Yahoo y más.

Si bien, Gmail nunca tuvo una violación de datos propia, puedo haber sido vulnerada por estar relacionado con personas que usan sus direcciones de correo de Gmail en otros sitios web o servicios violados.

En los datos de COMB hay aproximadamente 200 millones de direcciones de Gmail y 450 millones de direcciones de correo electrónico de Yahoo, reveló CiberNews.

