Francia encarcela a uno de cada 10 por protestas

A una semana de las protestas masivas por el asesinato de Nahel, el gobierno francés informó que 350 de los miles de vándalos detenidos por los disturbios fueron encarcelados, pero advirtió que todos serán castigados, mientras la crisis desciende y la Fiscalía investiga la muerte de un manifestante.

Dichas cifras representan que sólo uno de cada 10 es procesado por el nivel de violencia tras las quemas y saqueos en Nanterre y que se extendieron a otras provincias con gran presencia migrante, al recordar que el adolescente asesinado por un policía era de ascendencia extranjera, marroquí/argelina, desatando más furor en estos puntos.

Con ello, el gobierno fija la dura postura que mantendrá contra los miles de detenidos que se acumulan luego de ocho jornadas consecutivas de movilizaciones masivas y que autoridades atribuyen a grupos extremistas.

Líderes denunciaron que detrás de estos actos violentos hay cabecillas de ultraderecha y de izquierda quienes fomentan la destrucción de comercios, bancos, transporte público y daños a mil 100 inmuebles, según el más reciente recuento del Palacio del Eliseo, en medio del día con menos arrestos, pues buscan mantener este control.

Al respecto, la primera ministra, Elisabeth Borne, recalcó que habrá una “respuesta firme y sistemática contra todos los autores”, pues el gobierno no cederá ante la violencia que se alcanzó en la región a sólo unas semanas de otras marchas masivas contra la reforma a pensiones, pues adelantó que en los próximos días están previstas hasta 800 audiencias contra los rebeldes, en su mayoría jóvenes y menores de edad , que insisten en atacar con artefactos explosivos y vandalizar el inmobiliario.

Incluso, el mandatario reconoció ante lo más de 200 alcaldes que recibió ayer que “el pico en días previos ya pasó”, al evaluar la crisis, un mensaje que no fue sólo para quienes exigen una respuesta firme contra la violencia, sino para los manifestantes.

Seré cauteloso, pero el pico que hemos visto en días anteriores ya pasó...

Emmanuel Macron, Presidente de Francia

Macron aprovechó la reunión con funcionarios, que exigen una respuesta contundente tras ser convertidos en blanco de los insurrectos, para advertir a quienes siguen en las calles y, a la vez, reconocer el esfuerzo de ediles, policías, bomberos y otros cuerpos de emergencia por resistir ante la oleada violenta.

En un mismo evento, el líder galo trató de mantener la unidad entre los alcaldes al garantizar que enfoca sus labores en el retorno a la normalidad mientras la población exige justicia por la muerte a tiros de Nahel y hasta adelanta que ya prepara la reconstrucción de cientos de edificios, como escuelas y ayuntamientos, a través de una ley de emergencia para financiar a institutos y negocios locales, de acuerdo con medios franceses.

El objetivo, les reveló, es acelerar la reparación de las zonas más golpeadas por los manifestantes.

Y, posteriormente, ampliar las labores a carreteras, transporte y oficinas, pues los vándalos también quemaron y destruyeron autobuses, trenes y paraderos, así como 12 mil vehículos, cientos de viviendas y casi un centenar de oficinas postales desde el pasado 27 de junio, al reiterar su respaldo a todos los sectores afectados por esta escalada.

Más tarde, la Fiscalía de Marsella abrió una investigación por la muerte de un joven de 27 años, ajeno a las movilizaciones. De acuerdo con los primeros reportes, la víctima fue golpeada fatalmente en el pecho por un proyectil el pasado fin de semana, causándole un infarto fulminante.

Sin aclarar a qué bando pertenecía este objeto, las autoridades abundaron que indagarán cómo ocurrieron los hechos para castigar al o los presuntos responsables, lo que recuerda que las fuerzas del orden usan gases lacrimógeno para contener estas violentas marchas, mientras que los disidentes lanzan artefactos improvisados a los primeros.

En tanto, tras un largo estira y afloja la recaudación de recursos en favor del uniformado detenido y acusado, identificado como Florian, fue cerrada oficialmente tras superar un monto de mil 600 millones de dólares.

El ultraderechista Jean Messiha, responsable de la creación de esta campaña a través de GoFundme, confirmó que finalizó el proceso para ayudar a la familia de quien es investigado por presunto homicidio involuntario.

El derechista agradeció la solidaridad mostrada al calificar como un éxito su fondo, pese a las críticas por fomentar el odio entre ciudadanos de bajos recursos en la zona del crimen y residentes ricos que justifican la acción policial.

Y más tarde, se reveló que la familia de Nahel lo denunció por presunto fraude y encubrimiento de cargos graves, hecho al que el extremista respondió que no prosperará, porque no tiene sustento y es difamatoria; pero no adelantó si contrademandará.