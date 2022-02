Rusia veta condena a invasión en ONU y aumenta presión a Kiev... que resiste

Rusia echó mano de su posición como miembro permanente en el Consejo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le permite el veto, para frustrar la resolución de condena a su propio ataque sobre Ucrania, que el organismo internacional emitió ayer.

En una reunión del consejo para abordar el conflicto, la tercera en menos de una semana y con el voto de once países -México incluido- y la abstención de China, India y Emiratos Árabes Unidos, el órgano pidió al gobierno de Vladimir Putin detener la ofensiva y le solicita el retiro total e incondicional de sus fuerzas armadas Ucrania.

El resolutivo, que se redactó bajo las normas del capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas que faculta al Consejo a tomar las acciones necesarias para conservar o restablecer la paz y la seguridad mundial, y hasta el uso de la fuerza militar, también le pide al gobierno de Putin retractarse del reconocimiento a las zonas separatistas Donetsk y Lusank; además, le indica abstenerse de nuevas amenazas contra cualquier estado de la ONU.

Durante la reunión hubo importantes intentos para convencer a China de votar a favor de la condena, y aunque no lo lograron, Estados Unidos calificó como una pequeña victoria que por lo menos se haya abstenido.

Por la parte de México, el representante permanente ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente, condenó los actos de agresión perpetrados por la Federación de Rusia en contra de Ucrania y llamó al cese de las hostilidades y reconoció la soberanía de Ucrania.

“Llamamos a las partes al cese inmediato de las hostilidades, reconocemos la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania, y respaldamos los esfuerzos del secretario general de la ONU en la búsqueda de una solución diplomática para evitar que avance el sufrimiento de la población civil”, externó.

En la explicación de su voto a favor de la consideración del proyecto de resolución de condena a la invasión a Ucrania, recordó que la postura de México siempre ha sido de paz.

“La política exterior de México es pacifista. Desde que se fundó la ONU mi país ha defendido, y defenderá ante esta Organización y en todos los foros, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales”, resaltó el también exrector de la UNAM.

Al término de la votación y con la traba rusa, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield espetó al representane de aquel país: “Pueden vetar esta resolución, pero no pueden vetar nuestras voces. No pueden vetar la verdad. No pueden vetar nuestros principios. No pueden vetar al pueblo ucraniano, no pueden votar la Carta de la ONU y no pueden vetar la rendición de cuentas”.

En respuesta, el embajador ruso ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad este mes, Vassily Nebenzia, acusó a Occidente de haber convertido a Ucrania en peón de un juego geopolítico, y se refirió a la resolución como un “movimiento inhumano en este tablejro de ajedrez ucraniano”.

Más tarde, en conferencia de prensa, el secretario General del Consejo de la ONU, António Guterrez, recordó que las Naciones Unidas “nacieron de la guerra para acabar con la guerra. Hoy ese objetivo no se conseguido. Pero no debemos rendirnos. Debemos dar una oportunidad a la paz”.

Tras el fracaso para adoptar la resolución, ahora la siguiente posibilidad que se abre es llevar el proyecto ante la Asamblea de la ONU —donde no hay vetos— para que sean sus 193 integrantes quienes la voten. Pero aún no hay fechas ni plazos.