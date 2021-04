Lasso vence en Ecuador a Arauz, candidato de Correa

El derechista Guillermo Lasso Mendoza derrotó a Andrés Arauz Galarza, alfil del expresidente Rafael Correa, frenando su legado en el país, lo que supone un golpe a la izquierda en Latinoamérica, que también tuvo comicios en Perú y Bolivia.

Apenas hace dos meses, el empresario conservador de la Alianza Creo superó por la mínima (19.74% contra 19.39%) al indígena Yaku Pérez para llegar a la segunda vuelta y ayer se alzó como el triunfador al vencer por cinco puntos porcentuales al líder de la primera ronda, con una tendencia irreversible de 52.50 contra 47.50 de votos, hasta el cierre de la edición con el conteo de 97 por ciento de actas; dichos resultados se acercan al sondeo de salida de Cedatos, que le dio una ventaja de seis puntos, contrario aa Clima Social, que vio un empate técnico.

Al alcanzar 96 por ciento del Consejo Nacional Electoral (CNE), que reportó alrededor de 20 por ciento de ausentismo, el exbanquero, quien se convertirá en el presidente 48 en su tercer intento, celebró su virtual triunfo al calificar la jornada electoral como un día histórico “en el que los ecuatorianos decidieron su futuro, expresando su necesidad de cambio y el deseo de mejores días para todos”.

. Gráfico: La Razón de México

Con el respaldo de simpatizantes que coreaban en Guayaquil “Lasso presidente, Lasso presidente” y “Guillermo, amigo el pueblo está contigo” y ante su futuro vicepresidente Alfredo Borrero Vega, el derechista adelantó que una de sus prioridades será impulsar la vacunación contra el Covid-19 para hacer de Ecuador un país próspero y de libertades, y aseveró “es un día de celebración, la democracia ha triunfado”, tras optar por un nuevo rumbo diferente al de los últimos 14 años en el país, en los que perdió ante Lenín Moreno y Rafael Correa.

Durante su primer mensaje tras la jornada electoral, agradeció la confianza de cientos de votantes que en medio de la pandemia —por la que suman 17 mil defunciones— salieron a darle “un mensaje contundente: los ecuatorianos creemos en la democracia, creemos en la libertad”, también agradeció a su equipo de campaña y familia.

Le felicitaré por el triunfo electoral obtenido hoy y le demostraré nuestras convicciones democráticas Andrés Arauz

Aspirante presidencial

El empresario que apunta al libre comercio destacó que en breve presentará su proyecto nacional, mismo que busca el progreso y garantizar las oportunidades que todos anhelan en la nación, pues dijo que nada ni nadie volverá a dividir al país.

Además, advirtió a sus adversarios que no llega al poder “con una lista de a quienes va a perseguir o ver en la cárcel”, pues así no será su Gobierno y sentenció que contrario a antecesores, para él ser político no es para acumular riquezas.

Añadió que la nación enfrenta una nueva etapa en la que los ciudadanos ya no tengan miedo de disentir del presidente, como ocurrió en el pasado, ya que ahora podrán expresar sus opiniones con libertad: “Hoy todos podremos dormir en paz y en calma”.

Lasso dijo que cumplirá sus compromisos con la comunidad LGBT, las madres adolescentes, trabajadores, obreros, maestros, médicos, estudiantes y todo el pueblo ecuatoriano.

Es un día histórico en el que los ecuatorianos decidieron su futuro, expresando su necesidad de cambio Guillermo Lasso

Virtual presidente de Ecuador

En tanto, Correa, exiliado tras ser sentenciado por corrupción, desconoció estos resultados al asegurar que fue un fraude orquestado contra Arauz, pues según datos preliminares, que dio por válidos, su alfil tuvo una ventaja de casi dos puntos porcentuales, tendencia que acusó fue revertida por “trampa en el conteo oficial”.

Sin embargo, Arauz Galarza reconoció ante sus seguidores la derrota al afirmar que aunque “tenía en mente y corazón ganar”, no fue posible, y afirmó que el poder nunca fue un capricho para él, pero pugnará para que las políticas y propuestas que impulsó en campaña se conviertan en realidad. Y llamó a su contrincante a la autocrítica real y a debatir por un mejor Ecuador.

PERÚ, SIN DEFINICIÓN. La tercera parte de los 18 aspirantes sigue en disputa por la presidencia para una segunda ronda, en medio de una polémica votación por el retraso de hasta seis horas para abrir las mesas electorales, de acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones.

El aspirante de Perú Libre, el izquierdista, pero de ideas conservadoras, Pedro Castillo, lidera la primera ronda con hasta 16 por ciento de las preferencias, pero por debajo del 50 por ciento necesario para evitar la vuelta, la que iría con alguno de sus cinco adversarios más cercanos, que rondan entre ocho y 11 por ciento de las preferencias, con los niveles electorales más bajos en casi cuatro décadas.

Los rivales son Hernando de Soto (Avanza País), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Yonhy Lescano (Acción Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Verónika Mendoza (Juntos por el Perú). Además, se prevé un Poder Legislativo polarizado, debido a que las encuestas apuntan a un empate entre Acción Popular y Perú Libre.

BOLIVIA RETRASA RESULTADOS. Las cuatro gubernaturas se definirán hasta el próximo 18 de abril, confirmó el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, tras la primera vuelta de marzo pasado.

Los resultados preliminares en La Paz, Chuquisaca, Tarija y Pando revelan una derrota para el partido Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales en la jornada que transcurrió con normalidad. Y es que la diferencia más grande hasta el momento es de 43 puntos porcentuales y la menor alcanza 23 puntos.