Miles de migrantes

Dispersado, campamento de haitianos en Del Rio En Texas repatrian a 2 mil caribeños, procesan a mil y 8 mil se quedan en México; no queremos ser campamento de migrantes: AMLO; pide a la ONU intervenir; tramitan más de mil amparos para caravana; no estarán mucho en la CDMX, dice Sheinbaum; no abrirá albergues