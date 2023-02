Hallan 2 mil gatitos muertos en un almacén; iban a usarlos en remedios medicinales

En un matadero para ganado y aves de corral, la Policía de Vietnam encontró cerca de dos mil gatitos muertos que iban a ser utilizados para fabricar remedios de medicina tradicional.

De acuerdo con la agencia AFP, el hallazgo se dio en la provincia de Dong Thap, en el delta del Mekong, al sur del país, donde es legal el consumo de perros y gatos .

No obstante, deben contar con certificados de origen de los animales, lo cual no se halló en el establecimiento, además, que el matadero no estaba autorizado para sacrificar gatitos , informó el director del departamento de cría de animales de Dong Thap, Vo Be Hien.

Por esta razón, las autoridades de la provincia decomisaron los cuerpos de los gatitos, que estaban almacenados en una cámara frigorífica, para incinerarlos. En el lugar también rescataron a otros 480 gatos vivos fueron enviados de forma temporal a una granja para ser examinados y vacunados.

Según el diario el Clarín, un portavoz del matadero afirmó que los gatitos fueron comprados en distintas localidades aledañas y serían transportados al norte de Vietnam.

Además, los 480 gatitos vivos iban a ser vendidos para consumo humano en Ho Chi Minh, la ciudad más poblada del país , que se encuentra a 150 kilómetros de la provincia de Dong Thap.

Y es que en el país se tiene la creencia que los extractos de huesos de gato pueden ayudar a curar enfermedades como el asma y la osteoporosis, por ello, al año más de un millón de gatitos son traficados de forma ilegal en Vietnam, según datos de la organización Four Paws International.

Síguenos en Google News

DAN