Hallan dos cuerpos en la Amazonia en búsqueda de reportero y líder indígena

Dos cuerpos fueron localizados en los bosques de la Amazonia, en Brasil, a más de una semana de la desaparición del periodista británico Dom Philips y el activista indígena Bruno Pereira, revelaron autoridades de esa nación, hecho que confirmó la familia del primero.

Sin embargo, hasta el momento no se puede confirmar la identidad de las víctimas, mismas que presuntamente habría sido halladas amarradas a un árbol, según declaraciones de un asistente de Pereira al diario The Guardian tras una conversación con diplomáticos brasileños, hecho que no ha corroborado la autoridad.

Otros medios reportaron que los cuerpos se encuentran en avanzado estado de descomposición, mientras que el presidente Jair Bolsonaro dijo que habían encontrado visceral humanas flotando en el río, mismas que fueron recuperadas para realizar las pruebas de ADN.

Desde ayer se reportó que las autoridades reforzaron la búsqueda de estas personas luego de hallar pertenencias de quienes fueron vistos por última vez el pasado 5 de junio en Javari cuando realizaban un reportaje sobre la zona selvática, lo que ha provocado protestas y reclamos de ecologistas y activistas que exigían a Bolsonaro redoblar los esfuerzos para dar con el paradero de Philips y Pereira, pues se encontraban en una zona de alto riesgo.

Asimismo, algunos sectores recordaron que en la región operan contrabandistas de cocaína, de madera y hasta cazadores ilegales.

En tanto, la esposa de Philips, Alessandra Sampaio, reconoció que lo más probable era que fueran a quienes buscaban desde la semana pasada.

FBPT