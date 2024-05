Hamas da el sí a liberaciones; Israel lo batea y ataca Rafah

Hamas sorprendió al aceptar una tregua de alto al fuego en Gaza para frenar la incursión rival sin éxito, pues Israel advirtió de una artimaña y ayer atacó Rafah.

En medio del estancamiento, el mando terrorista, Ismail Haniyeh, reveló a mediadores de Qatar y Egipto el sí a liberar a un grupo de rehenes a cambio de parar la guerra por 42 días en un intento de tomar el control de la negociación, pues el anuncio abrupto se dio después de que las Fuerzas de Defensa (FDI) ordenaran evacuar el cruce entre la Franja y Egipto.

Pero su plan no resultó, pues el gobierno de Benjamin Netanyahu dijo que no es el mismo que envió al anticipar tácticas dilatorias para acusar a Tel Aviv de sabotaje y su ejército advirtió a casi siete meses del conflicto que no bloquearán su ofensiva militar.

Y casi 12 horas después de instar a 100 mil palestinos a abandonar la región, desplegó un operativo “selectivo” dirigido a blancos terroristas en el sur, según un mensaje de las FDI. Ahí atacaron 50 objetivos mientras miles de gazatíes se alejaron a pie o en autos de la zona de riesgo donde al cierre de esta edición aún se escuchaban múltiples explosiones.

Tel Aviv justificó la acción como parte de sus objetivos: acabar con los yihadistas y devolver a los 133 rehenes, pese a que horas antes la comunidad mundial reiteró su rechazo a la incursión en el último refugio en Gaza. Estados Unidos, Francia, Arabia Saudita, Jordania y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron al premier del riesgo de más masacres, miseria y entorpecer el diálogo, pero éste desoyó las críticas de socios por su intento de extender los combates.

Pese a la nueva tensión, Israel dijo que no soltará la negociación y enviará una delegación a El Cairo para agotar todo recurso con tal de recuperar a quienes ayer cumplieron 213 días secuestrados.

Pero evidenció que no tiene intención de abundar en la oferta que un funcionario tachó de “suavizada” ante Reuters, pues la oficina de Netanyahu cerró esa opción al sostener que está “lejos de las principales demandas”. Por separado, el exministro de Defensa Benny Gantz se lanzó contra el enemigo al recriminar la propuesta “incompatible” que retoma condiciones tachadas desde hace meses.

Y medios filtraron parte del plan de Hamas, el cual prevé un alto a las hostilidades de 42 días para entregar hasta a tres rehenes cada semana y así forzar a Tel Aviv a cumplir con las condiciones para garantizar una segunda fase para el retiro total de las tropas.

Gráfico

Pero esos detalles incrementan las dudas sobre cuántos sobrevivientes hay, pues la suma de las seis semanas no supera los 20, aunque fuentes dicen que entregarían a 33, acorde a la oferta israelí.

Hecho ante el que el informante del Hamas, Mosab Hassan Yousef, aconsejó a Israel no dar ese paso a menos de que exija el retorno de todos los cautivos o sus cuerpos, como exigen las familias que redoblaron las protestas al exigir que no se quite el dedo del renglón.

Plan al que se sumó António Guterres al demandar por ampliar los esfuerzos y poner fin al sufrimiento y garantizar la paz, lo que contrasta con la intención de ambos de presionar al máximo al rival.

Además, destaca que ayer el Premio Pulitzer elogió la cobertura mediática en condiciones terribles, pues ayer entregó galardones de Reuters, The Washington Post y New York Times.

Por tregua olímpica

El presidente francés, Emmanuel Macron, planteó con su homólogo chino, Xi Jinping, una tregua en las guerras para alejar la sombra del terrorismo de la justa.

En una declaración conjunta, abogaron por una solución duradera en Gaza y en Ucrania para revertir el momento crítico que enfrentan, pese a que los líderes difirieron por el caso en Europa, lo que recuerda que China respalda al invasor.

No obstante, coincidieron en priorizar al diálogo con un alto al fuego, lo que abonaría a reducir posibles amenazas luego de que París aumentara al máximo la alerta terrorista a meses de la competencia.