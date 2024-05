Donald Trump podría terminar en prisión, advierten al reanudar juicio en NY

El juez Juan Marchan advirtió al magnate republicano Donald Trump que su insistencia de violar la orden de silencio podría llevarlo a prisión no sólo a acumular multas como parte del proceso por conspiración electoral y falsificación de registros comerciales en Nueva York.

Al advertir que las nueve sanciones económicas previas, cada una de mil dólares, no han servido para frenar su desacato, el magistrado sostuvo que el tribunal de Manhattan “tendrá que considerar una sanción de cárcel”, pues con cada nuevo ataque al juez, testigos y hasta jurados desafía la orden mordaza e interfiere en el caso penal.

Sin embargo, Juan Merchan reconoció que no quisiera llegar a esa decisión, que consideró el último recurso, pero no dudaría en usarlo de ser necesario, pues sentenció que no sólo se trata de críticas sino comentarios que pueden poner en riesgo la seguridad del grupo elegido para deliberar y del propio caso, hecho por el que según la ley el infractor puede ser castigado con hasta 30 días en prisión.

Abundó que el republicano podría volver al poder el próximo año si gana las elecciones, por ello confía en que la advertencia de este lunes ponga un alto a sus declaraciones y constante confrontación; tema en el que la fiscalía que lleva el caso recordó que la orden de silencio impide al político de 77 años insultar o atacar a integrantes del panel a los que ha tachado de ser demócratas, personal del tribunal, fiscales o a la familia del juez.

Y afuera del recinto el republicano ironizó sobre la orden de silencio que tachó de inconstitucional al responder a la prensa “no puedo responder a esa pregunta” cuando se le cuestionó por su exabogado Michael Cohen, quien entregó los 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels. Pero insistió que no puede hablar de ciertos temas sólo para criticar al juez Merchan al sostener que es una mantener a contenerlo, pues aludió que es parte de la estrategia del gobierno en su contra.

Asimismo, Donald Trump aprovechó las cámaras den Manhattan para reiterar su inocencia al declarar “no hice nada malo, absolutamente nada malo”.

