Hepatitis infantil se extiende en América

En cuestión de horas dos países de América Latina reportaron casos de una rara hepatitis infantil aguda que tiene en alerta al mundo, principalmente a Europa, y ya ha causado al menos cuatro muertes.

Argentina se convirtió en la primera nación de la región en confirmar este diagnóstico, pero no es el primero del continente, pues Estados Unidos suma casi una decena de casos.

El Ministerio de Sanidad reveló que se trata de un menor de ocho años diagnosticado con este padecimiento, por el que sumaban 228 sucesos críticos, de acuerdo con la última actualización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del pasado 3 de mayo.

A un mes de que Gran Bretaña prendiera las alarmas por hasta 10 casos de origen desconocido, autoridades sanitarias de la nación sudamericana notificaron que el infante, de quien no se dieron detalles sobre su estado clínico, fue ingresado en el Hospital de Niños en la ciudad de Rosario, en Santa Fe.

Y recalcó que no hay causas aparentes de su padecimiento, pues según los análisis de laboratorio su condición dio “negativo en relación a los virus que usualmente generan esta enfermedad”, lo que coincide con reportes de especialistas de más de una veintena de naciones, de que éstos no están vinculados a otros tipos de hepatitis como la A, B, C, D o E, lo que hace rara esta enfermedad.

En tanto, algunos medios de ese país reportaron que podría haber más expedientes positivos, pues éste se identificó dentro de un grupo de sospechosos, aunque el gobierno no precisó cuántos se encontrarían bajo revisión y aparentemente ninguno de los afectados ha tenido comunicación con otro.

Posteriormente, Panamá admitió que tenía bajo sospecha el caso de un pequeño de dos años, con síntomas como fiebre, vómitos e ictericia —que da color amarillento a la piel—. Y horas después se confirmó el diagnóstico del primer caso de hepatitis aguda en su territorio, padecimiento que provoca la inflamación del hígado y que derivó en el trasplante de dicho órgano en hasta 18 menores por el daño al mismo, lo que representa menos de 10 por ciento de la incidencia total.

Respecto al menor sólo se indicó que se encuentra fuera de peligro, gracias a un diagnóstico temprano.

Asimismo, se dio a conocer que los análisis del oriundo de Panamá Este revelan que se detectó la presencia del virus tipo F40-41, confirmando que más de la mitad de estas infecciones podrían tener relación con un adenovirus grave, aunque tampoco da luces sobre cómo se origina este tipo de hepatitis.

Tras las confirmaciones, ambos gobiernos recalcaron su compromiso, como lo demandaron la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de mantener estricta vigilancia puntual e investigar casos sospechosos, ya que podría convertirse en una emergencia.

En primera instancia, las autoridades argentinas adelantaron la conformación de un grupo de epidemiólogos para analizar las muestras del caso confirmado y otros que estén bajo la lupa, mientras que la jefe nacional del sector, Lourdes Moreno, llamó a los padres de familia a estar pendientes de sus hijos, quienes consideró deben continuar con el uso de mascarillas para evitar contraer cualquier virus que ponga en riesgo su salud.

Por separado, Panamá precisó que remitió la misma indicación a todas las instalaciones sanitarias para estar pendientes de sintomatología como fiebre, vómitos, diarrea y dolor abdominal, aunque no todos se pueden registrar en el mismo paciente. Y precisaron que, aunque la fiebre puede ser un signo de alerta, no todos los menores diagnosticados tienen el mismo cuadro clínico.

Cabe destacar que ante el desconocimiento de esta enfermedad a nivel mundial, se reportan más de 50 casos en investigación, entre los que destaca Canadá, sin confirmación hasta el momento sobre la enfermedad que afecta a naciones como Gran Bretaña, Dinamarca, Italia, Países Bajos, Israel, entre otras.