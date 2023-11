Hijos de Trump cruzan testimonios por fraude

Dos hijos del exmandatario estadounidense Donald Trump dieron declaraciones opuestas en torno al conocimiento de estados financieros de la empresa familiar durante el juicio por presunto fraude, aunque ambos se desmarcaron de una manipulación deliberada.

Un día después que su hermano, Eric Trump subió al estrado y admitió que sí tuvo acceso a esa documentación.

“Estoy bastante seguro de que teníamos estados financieros”, refirió nervioso al contradecir la declaración del primogénito del republicano tras presiones de la fiscalía para corregir su primer dicho, pues negó haber visto el contenido hasta que le mostraron correos electrónicos correspondientes al periodo 2014-2015 para actualizar información en la materia.

No obstante, el tercero de los hijos del magnate minimizó el hecho al enfatizar que ésa no era su función, pues para ello contaban con expertos.

Incluso, explicó que al liderar la Organización Trump junto a sus hermanos su prioridad fue conocer y operar los bienes a fondo no saber datos financieros ni aprenderse las tasaciones sobre las que se le cuestionó. Y, pese a que le mostraron su firma en archivos, se deslindó de inflar el valor de propiedades para solicitar préstamos y su confianza quedó en entredicho.

En tanto, el mayor de los Trump, quien se presentó por segundo día consecutivo en Nueva York, llegó con una actitud más relajada y sugirió al dibujante hacerlo lucir sexy. Enfatizó ante cuestionamientos que no era responsable de datos financieros y culpó a los contadores de los presuntos delitos detectados en la entidad.

“(Los contadores) tenían más información que la que yo tendría”, recalcó insistentemente en torno a las valoraciones de la firma para contradecir al exabogado de su padre Michael Cohen, quien aseveró bajo juramento que Trump les pidió “exagerar” y alterar el valor de sus activos a su conveniencia.

Sin embargo, ninguno dio indicios de presunta complicidad al reiterar que no tuvieron relación con las acciones que denunció la fiscal estatal, Letitia James. Y se espera que Eric, a quien más presionaron ayer, brinde más información sobre su labor al frente de la Organización Trump, pues fue llamado de nuevo para el proceso en el que su padre se presentará la próxima semana, mientras que la abogada Alina Habba descalificó el juicio al tacharlo de “desperdicio de dólares”, según medios locales.

En tanto, la declaración de Ivanka sigue en vilo luego de que su defensa apeló el citatorio para declarar en torno a las presuntas irregularidades cometidas durante una década, mientras tribunales insistieron que debe acatar el llamado para el próximo 8 de noviembre. Al respecto, su prima Mary Trump reveló en su podcast The Mary Trump Show que la asesora en la Casa Blanca, quien no depende económicamente de su padre, podría hundirlo. Según declaraciones espera que la próxima semana diga la verdad, lo que sería como arrojar a Trump “debajo de un autobús”, según el portal The Hill.