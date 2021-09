¿Tu trabajo ideal? Empresa ofrece dinero por ver películas de terror en octubre

Una compañía está ofreciendo un inusual trabajo: ofrece 1 mil 300 dólares, que son más de 25 mil pesos mexicanos, a cambio nada menos que de ver películas de terror en el mes de Halloween.

Para muchas personas es el trabajo de sus sueños y podría hacerse realidad; la empresa FinanceBuzz quiere saber si el tamaño del presupuesto de una película afecta su efectividad, y busca los mejores candidatos para ver 13 películas de terror.

El trabajo se llama “analista de frecuencia cardíaca de películas de terror”, y verá las pelis más aterradoras jamás hechas, mientras se monitorea usando Fitbit.

¿Qué películas de terror se tendrán que ver?

“En honor a la próxima temporada espeluznante, en FinanceBuzz estamos deseando saber si las películas de terror de alto presupuesto brindan sustos más fuertes que las de bajo presupuesto”, dice la empresa en un comunicado.

Una de las preguntas que seguramente te estás haciendo es “¿qué películas se tendrán que ver?”. El participante elegido verá entre el 9 y 18 de octubre:

Saw, Amityville Horror, A Quiet Place, A Quite Place Part 2, Candyman, Insidious, The Blair Witch Project, Sinister, Get Out, The Purge, Halloween (2018), Paranormal Activity y Annabelle.

Buscan saber si el presupuesto de las películas tiene mucha importancia a la hora de dar sustos Foto: Especial

Requisitos para este inusual trabajo en octubre

La persona recibirá además un rastreador Fitbit y una tarjeta de 50 dólares para cubrir costos de alquiler.

Cada postulante deberá completar un formulario y decirle a la empresa por qué es la mejor persona para el puesto, antes del 26 de septiembre. “Sustos que dan mucho gusto”.

