Imponen otra vez castigo a Venezuela

Estados Unidos restableció las duras sanciones contra Venezuela tras la reciente inhabilitación del régimen de Nicolás Maduro contra la opositora María Corina Machado.

A tres meses de levantar dichas restricciones, el Gobierno de Joe Biden cumplió su amenaza de revertir la flexibilidad mostrada en total respaldo a la opositora vetada por el Tribunal Supremo de Justicia, quien denunció desde el fin de semana que el país incumplió su palabra.

Incluso, el vocero del Consejo de Seguridad de EU, John Kirby, impuso un plazo de tres meses para que el chavismo corrija y respete el acuerdo de elecciones justas, pero la potencia no esperó y el Departamento del Tesoro exhortó a sus firmas a no negociar más con la empresa minera sudamericana, mientras no se permita la participación de la ganadora de las primarias, postura que reforzó un funcionario al recalcar que no habrá alivio a esa industria petrolera si no se retoma el rumbo. En respuesta, el canciller venezolano, Jorge Rodríguez, reveló que recuperarán el Acuerdo de Barbados.

El camino va a estar lleno de obstáculos y tensiones, van a tratar de desmoralizarnos, dividirnos y sacarnos del foco y eso es lo que no podemos permitir

María Corina Machado, Aspirante de oposición a la presidencia

En tanto, la disidente rechazó abandonar la contienda o decantarse por un sustituto. Y adelantó que desafiará al régimen en cada obstáculo, pues no dejará de luchar al asestar que Maduro no impondrá su capricho al sostener que quiera o no quiera “se va a medir conmigo”.

Asimismo, la exdiputada le recordó al chavismo que ella fue la elegida con más de 90 por ciento por un pueblo que está cansado de Maduro.