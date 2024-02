Incendio en Valencia también dejó 48 perros y 36 gatos muertos.

El incendio que vivió Valencia la semana pasada conmocionó a gran parte de la sociedad, pues arrasó con viviendas de más de cien familias, posicionándose así como el incendio más grande de la historia de la ciudad Española.

Sin embargo, no sólo se perdieron vidas humanas, ya que la organización Alternativa Felina de Valencia estima en más de 80 el número de mascotas que fallecieron en el accidente. “Unos 48 perros, 36 gatos y otros animales quedaron encerrados en ese infierno sin escapatoria. No olvidemos que también merecen ser recordados. Ellos no sabían de protocolos de emergencias”, señaló en su reporte.

Por el momento, autoridades contabilizaron 10 muertos por los incendios en las dos torres donde vivían aproximadamente 500 personas y los sobrevivientes mencionan que la muerte de estos seres vivos se debió a que muchos de los residentes no se encontraban en el edificio, mientras que los que sí estaban en casa si pudieron sacar a sus mascotas. Asimismo, se reportaron unos 15 heridos y siguen las investigaciones en torno a la tragedia que vinculan a un posible corto circuito, aunque no se ha corroborado esa información.

(Con información de Montserrat Méndez)

JVR