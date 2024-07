Se intensifica presión contra presidente Biden: con él “no vamos a ganar”

La espera por la Convención Nacional Demócrata se tensa cada día más ante la escalada de llamados a que el presidente estadounidense, Joe Biden, decline su postulación al señalar que se agota el tiempo y él ya no puede ser su candidato.

El actor George Clooney, uno de sus mayores donantes, sacudió la campaña del político de 81 años al sentenciar que “no vamos a ganar en noviembre con este presidente”, por lo que urgió a hacer un ajuste y resolver el tema antes de la reunión que arranca en casi un mes.

En un artículo para el diario The New York Times titulado “Amo a Joe Biden, pero necesitamos un nuevo candidato” el también director de cine elogió el legado del exvicepresidente, pero enfatizó que es claro que la batalla que no ganará el ejecutivo federal es contra tiempo.

Declaración que recuerda su bajo rendimiento en el debate del pasado 27 de junio con el magnate Donald Trump, pues aunque consideró creíble que estuviera cansado o resfriado apuntó: “Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace tres semanas (en Los Ángeles) en la recaudación de fondos no era el Joe Biden de 2010” y mucho menos el que venció al republicano en 2020.

E instó a los demócratas de alto nivel, al aludir a los líderes en el Senado, Chuck Schumer, y la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y a la antecesora del último, Nancy Pelosi, a pedir al presidente “que se haga a un lado voluntariamente” y hasta enlistó opciones para el relevo, como la vicepresidenta Kamala Harris.

Y es que no hacerlo les costaría la Casa Blanca y el Congreso, al admitir que hay un ambiente “aterrorizado por la posibilidad de un segundo mandato de Trump”.

George Clooney, quien también lideró actos para las campañas de Barack Obama (2012) y Hillary Clinton (2016), advirtió al partido que no pueden ignorar las señales de lo que 51 millones de votantes vieron hace días en torno a la debacle actual, resultado de constantes confusiones, por las que nueve congresistas solicitaron de manera individual que el jefe de Estado abandone la carrera, pues mientas siguen envueltos en dudas, los conservadores se preparan para oficializar a Donald Trump como su candidato.

La estrella de Hollywood resumió que es momento de actuar y dejar los engaños, pues no basta con creer que los delegados emitieron su voto y la nominación está resuelta, pues aún contienen la respiración con cada acto público de Biden. E ironizó que se pensó que “los republicanos deberían abandonar a su candidato ahora que ha sido condenado por 34 delitos graves”, hecho que no ocurrió.

Y la exlíder de la Cámara baja Nancy Pelosi alimentó la creciente preocupación al reconocer que “el tiempo se acaba”. De manera más cauta, la congresista tres años mayor que el ejecutivo dijo a MSNBC que su aliado debe reconsiderar tal postura, pero sólo él tomará la decisión, acto ante el que lo seguirá apoyando sin importar lo que delibere.

Lo que abre la puerta a un aluvión de peticiones para que éste deje la carrera por la reelección, lo que se concretó horas después cuando Peter Welch se convirtió en el primer senador en pedirle que se retire a tiempo, a través del Washington Post lo instó a reevaluar su postulación “por el bien del país”, ante el cúmulo de dudas externadas.

Y otros líderes solicitaron “pruebas convincentes” de que derrotará a Trump, como dijo en una carta, mientras que Hakeem Jeffries comentó que le hará llegar al mandatario las inquietudes que escuchó en reuniones para darle herramientas para decidir su futuro.

Pero los intentos del gobierno de recuperar la confianza no prosperan y ya hasta se paralizó la recaudación de fondos. Fuentes filtraron a NBC News que el ritmo de ingresos es preocupante y ya anticipa que el apoyo se “corte por completo”, un fuerte golpe al presidente, mientras que CNN informó al cierre de esta edición que se canceló un evento para recaudar recursos en Chicago.

En tanto, la Casa Blanca sigue su propia estrategia para calmar los reclamos y se pactó otra entrevista, la segunda desde el debate, ahora con NBC el próximo 15 de julio, cuando arranca la Convención Republicana.