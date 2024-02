Israel desestima tregua “delirante” de 135 días para liberar a rehenes

El grupo terrorista Hamas contraofertó la tregua mediada por Francia para liberar a los 136 rehenes que suman 125 días en Gaza, plan que Israel rechazó de inmediato al recalcar que no cederá y menos ante condiciones “delirantes”.

Al cumplirse cuatro meses de la guerra, la resistencia islámica presentó un plan de cese el fuego por hasta 135 días, periodo que supera incluso el tiempo desde que estalló el conflicto de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra los perpetradores de la peor masacre contra el pueblo judío y que dejó mil 200 muertos, según Tel Aviv.

La oferta, de acuerdo con el documento entregado a través de Qatar y Egipto, prevé tres fases de 45 días para que las víctimas sean intercambiadas por mil 500 prisioneros palestinos, más ayuda humanitaria, el retorno de millones de desplazados gazatíes, la reconstrucción de zonas devastadas y hasta la retirada total del ejército israelí de la Franja de Gaza, según informes del diario local Times of Israel y Reuters, proceso en el que presuntamente serían apoyados por Turquía y Rusia.

Con ello, el terrorista busca convencer a su contraparte pues tan sólo en la primera etapa garantizaría el retorno de todas las mujeres, menores de 19 años, ancianos y enfermos a quienes se sabe esconden en múltiples túneles en toda la Franja, mientras avanzan las condiciones de un cese el fuego definitivo.

Posteriormente, se prevé recuperar a los hombres y militares y al último la entrega de cuerpos de quienes perdieron la vida desde octubre pasado o en cautiverio, que según el ejército israelí son 31, aunque información del diario New York Times estima que podrían ser hasta 50, versión que no se ha podido corroborar, pues la organización yihadista no da señales de vida de quienes sufren maltratos, tortura y agresiones sexuales, según relatos de víctimas liberadas en la primera tregua que sólo duró una semana.

Sin embargo, casi al instante de la divulgación del borrador, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, desestimó la propuesta que ligó al “eje del mal”, liderado por Irán, pues difiere con lo negociado junto a París hace días. Su postura recuerda que apenas un día antes el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tachó de “exagerada” la apuesta islámica.

Y es que el rival además de pretender sacar a todos los soldados israelíes del territorio del que se apoderó hace una década busca tomar ventaja al pedir por cada cautivo 10 terroristas de alto nivel, pues se filtró que la tercera parte de los mencionados para el intercambio serían los autores de la Segunda Intifada y personas que purgan cadena perpetua, aunque no se dieron nombres.

Para mostrar su no rotundo el premier ordenó desde Jerusalén ampliar la ofensiva en Gaza y adentrarse más al sur, donde calculan que resisten seis de los 24 batallones rivales, pues enfatizó que sólo la presión militar les dará la “victoria total”, al insistir que ésa es la única salida y que no se rendirán. Asimismo, dijo a los afectados que ceder ante Hamas sólo abriría la puerta a otra masacre.

Respaldado por su ministro de Defensa, Yoav Gallant, quien acusó que el enemigos sabía que Tel Aviv no aceptaría sus condiciones, Netanyahu abundó que no hay justificación un enemigo que tiene sangre en las manos.

E insistió que es más viable rescatar a las víctimas al desmantelar a la organización enemiga, pues son las operaciones terrestres las que les han dado éxito y la victoria está cada vez más cerca. Mientras que Washington llamó a no cerrar la puerta y mantener las negociaciones no sin antes recordar que los Gobiernos árabes están dispuestos a reconocer a Palestina como Estado a diferencia de Israel.

Y es que su rechazo total al plan de Hamas aumentó las tensiones internas. Tanto familiares como quienes fueron liberados exigen hacer más por garantizar el rescate con vida del mayor número.

Luego de las declaraciones de Netanyahu, quienes permanecieron unos 50 días retenidos instaron al funcionario a hacer todo lo posible por los rehenes, quienes deben ser su prioridad no la guerra, pues sólo prolonga su sufrimiento.

Y Adina Moshe fue dura contra el mandatario al advertir que si tarda más ya no quedarán rehenes por liberar. En conferencia de prensa, la mujer de 72 años que espera la liberación de su esposo le dirigió un mensaje al premier: “Todo está en sus manos; tengo miedo de que si continua por este camino ya no habrá más rehenes para liberarlos”.

Mientras que otras víctimas insistieron que sólo ellos saben el sufrimiento que viven los rehenes, pues lo vivieron en carne propia hace unos meses, por lo que le pidieron respetar el principio judío de salvar vidas, pues aún esperan a parejas, padres y hermanos de vuelta tras perder su alma en Gaza, según declaraciones de la adolescente Sahar Calderón.

...Y Estados Unidos abate a un mando proiraní

Tropas estadounidenses eliminaron a un líder proiraní en Irak al recalcar que acabarán con las milicias que tratan de elevar la tensión en Medio Oriente, bajo el arropo de Teherán.

El Pentágono confirmó que sus bases en la región abatieron a un comandante del grupo Kataib Hezbolá tras lanzar una ofensiva con aviones no tripulados y que impactó contra un vehículo en Mashtal, al replicar la estrategia con la que los yihadistas asesinaron a tres de sus soldados el mes pasado en Jordania.

Poco después, fuentes estadounidenses identificaron al sospechoso como Abu Baqir al-Saadi, presunto responsable directo de planear y perpetrar el incidente contra un cuartel militar cerca de Siria, y agregaron que en el operativo también fallecieron dos de sus aliados, quienes hasta el cierre de esta edición no fueron identificados.

En tanto, el Comando Central de Washington resaltó que no hubo daños colaterales, pues fue una respuesta precisa al remarcar que el ejército mantendrá medidas necesarias para defender a sus tropas y sus intereses, luego de reportar 165 ataques enemigos en Medio Oriente en lo que va del año.