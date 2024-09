Israel asesina a mando de Hezbolá; 569 muertos en “ataques selectivos”

Tropas israelíes asesinaron a un líder de Hezbolá en otra intensificación en Líbano, pese a advertencias de que el nuevo choque que ya dejó 569 muertos desate una “guerra total”, convierta a ese territorio en otra Gaza y desestabilice aún más a Medio Oriente.

Por segundo día consecutivo el ejército activó “ataques selectivos” contra los rebeldes, estrategia exitosa con la que vulneró de nuevo a la cúpula rival al eliminar al jefe de misiles, Ibrahim Qubaisi, quien lideraba los lanzamientos de proyectiles, incluso misiles guiados, y perdió esta batalla junto a dos mandos que no fueron identificados.

El hecho fue corroborado por el Ministerio de Salud vecino que notificó seis decesos más y 15 heridos; mientras que los terroristas admitieron que perdieron a un aliado, pero reiteraron que cobrarán a Tel Aviv cada mártir, mientras miles de libaneses siguen saliendo del país en busca de refugio al norte tras las nuevas embestidas que destruyeron casas y autos al apuntar contra almacenes de arsenales del grupo proiraní.

La impunidad amenaza los cimientos del derecho internacional y de la propia Carta de las Naciones Unidas

al permitir violaciones y abusos de las garantías fundamentales

António Guterres, Secretario general de la ONU

Así, las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI, por sus siglas en inglés) evidencian que el acecho no cesa, pues el primer ministro Benjamin Netanyahu reivindicó que acabarán con cada inmueble con armas. Tema en el que el líder del Estado Mayor, Herzi Halevi, recalcó que no darán respiro al rival al arreciar su respuesta contra uno de los varios frentes que van por desmantelar, luego de que Hezbolá disparara unos 300 cohetes contra regiones como Galilea, Haifa y Nazaret, con los que pusieron en riesgo a civiles.

El riesgo de escalada acaparó la atención de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por lo que líderes mundiales exigieron parar las tensiones y criticaron a Israel por el saldo letal y el cúmulo de heridos, como daño colateral de estas hostilidades.

Me niego a elegir entre el terrorismo de Hamas o la masacre y conducta genocida del Israel de Netanyahu. No tenemos por qué elegir entre barbaries

Gabriel Boric, Presidente de Chile

Al abrir el encuentro en Nueva York, el secretario general del organismo, António Guterres, urgió a la desescalada inmediata ante el impacto humanitario, al tiempo que condenó que prevalezca la impunidad de países que devastan o invaden, en alusión a Rusia. Y asestó que en el mundo la crisis ya es “insostenible”, pero en Medio Oriente la pesadilla es mucho peor con Líbano al borde del “abismo” y a punto de convertirse en otra Gaza, donde Israel combate a Hamas.

La fuerte declaración desató la furia de Israel. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, arremetió contra el organismo al tacharlo de responsable de la crisis al sentenciar que dicho sector sólo condena a su país, pero evade hablar de los ataques que sufre, como la masacre del 7 de octubre del 2023, por la que 100 rehenes siguen atrapados en la Franja.

Bomberos responden a nuevos bombardeos en Beirut, ayer, que destruyeron autos y varios inmuebles. Foto: Reuters

Acto que reforzó el ministro de Energía, Eli Cohen, al declarar que Líbano se verá igual que Gaza si permiten que los terroristas sigan atacando al pueblo israelí y usando esas zonas como escondite y al pueblo como escudo.

Pero Guterres advirtió que en cualquier momento todo podría empeorar, al relatar la grave situación humanitaria en la región, luego de que la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR) revelara que la cifra de desplazados ya superó los 100 mil y va al alza, pues hasta ayer seguían las salidas masivas para huir de los bombardeos al norte de Líbano, Siria, que también enfrenta choques internos, o hasta Irak que ofreció visados especiales a víctimas del conflicto. Además, fuentes libanesas revelaron que 50 hospitales están rebasados tras atender a cientos de heridos por los bombardeos a bases islámicas, una semana después de las explosiones de equipos de comunicación.

Gaza es una de las peores crisis humanitarias de la historia reciente, y ahora se extiende peligrosamente a Líbano

Inácio Lula da Silva, Presidente de Brasil

A este llamado para retornar la paz y abordar el conflicto, más allá de la solución diplomática de dos Estados, se sumaron varias naciones. El anfitrión Joe Biden intentó reducir las tensiones al recalcar que a nadie conviene la escalada entre el país al que respalda en su legítima defensa y los terroristas, pues recalcó que Hezbolá y Hamas son los responsables en un franco apoyo a Netanyahu.

Y más líderes alzaron la voz como naciones árabes que pugnan por detener cuando antes este riesgo y ofrecen mediar a la espera de la reunión de hoy del Consejo de Seguridad.

Otros fueron directos contra Israel, que sigue arriesgando a civiles. El mandatario chileno, Gabriel Boric, reprochó la postura global ante las guerras: “No tenemos por qué elegir entre barbaries”. Y abundó que ambos sectores cometen crímenes, de un lado actos terroristas y del otro, genocidio, a lo que se sumaron gobiernos como Brasil y Colombia, mientras europeos insistieron en buscar soluciones para proteger a la población.

No obstante, otros se mostraron mucho más frontales. Irán insistió, ante el riesgo de una posible invasión, que Hezbolá no debe dejar impune el día más letal en Líbano, al reconocer que esa milicia no puede solo para enfrentar a Israel en un claro intento de involucrarse, luego de que presuntamente los islámicos le pidieran al régimen atacar a Tel Aviv y se filtrara que prevé enviar armamento a Yemen, otra amenaza para Israel.