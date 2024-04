Israel mata a mandos de Irán; éste jura castigo

En un bombardeo aéreo Israel derribó ayer un anexo del consulado de Irán en Siria, donde murieron ocho personas, entre ellas dos generales y cinco oficiales iraniés, en lo que se ha considerado una escalada en los ataques del gobierno de Benjamin Netanyahu contra naciones que, considera, están apoyando a grupos militares de lucha en Gaza.

En respuesta, Irán prometió que habrpa un castigo por el asesinato de sus altos mandos, aumentando la presión contra Netanyahu, un día después de la magna concentración de ciudadanos israelíes que piden la renuncia del mandatario, por la actuación en la Franja, en su enfrentamiento contra Hamas y que ha dejado casi 30 mil muertos y cientos de desplazados, afectando principalmente a los niños.

“El régimen sionista (Israel) actúa contra las leyes internacionales, por lo que recibirá una dura respuesta por parte nuestra”, aseguró el embajador de Irán en Siria, Hossein Akbari.

A la televisión estatal iraní desde Damasco, el diplomático aseguró que desde la ventana de la embajada pudo ver que en el ataque, Israel empleó cazas F-35 que dispararon seis misiles contra el consulado.

Tras el ataque, la salud mental de Netanyahu también fue puesta en duda por parte del ministro de Exteriores iraní, Hosein Amir Abdolahian, quien consideró que el primer ministro israelí “ha perdido completamente su equilibrio mental debido a los sucesivos fracasos del régimen israelí en Gaza”.

Los mandos muertos son el general Ali Reza Zahdi, que dirigió la Fuerza Quds de élite en Líbano y Siria hasta 2016, según la Guardia Revolucionaria iraní. También murió el segundo de Zahdi, el general Mohammad Hadi Hajriahimi, y a otros cinco oficiales.

Además, un miembro de Hezbolá, Hussein Youssef, también murió en el ataque, dijo un portavoz del grupo militante a The Associated Press. El portavoz habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas del grupo, aunque Hezbolá no ha anunciado públicamente la muerte.

El bombardeo también se dio tres días después de que el OSDH informara de otros ataques por parte de Israel en Siria, donde murieron 53 personas, 38 de ellas soldados sirios y siete integrantes de Hezbolá.

A la condena contra el bombardeo se sumó Rusia, país aliado, quien a nombre de su vocera de la Cancillería, María Zajárova, acusó a Israel de haber atacado en una zona “densamente poblada, lo que creó un alto riesgo de víctimas masivas entre la población civil”.

La vocera reiteró que es momento de frenar las acciones.

En Occidente, Estados Unidos también reaccióno. El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, señaló que como regla general a Estados Unidos le preocupa “cualquier cosa que provocara una escalada del conflicto en la región”.

En tanto que expertos en el tema como Charles Lister, investidador del Instituto de Oriente Medio en Wasington, no dudan que Irán pueda tomar represalias, pues el ataque fue de “gran escalada”.