Italia le cierra la puerta a migrantes

Para detener los flujos migratorios en Italia, la primera ministra, Giorgia Meloni, declaró un estado de emergencia para impedir por 30 días ingresos ilegales, al cerrarle la puerta a este sector.

Según las autoridades la medida urgente busca “reducir la congestión” que va contra la seguridad nacional y que obliga a proteger sus costas ante un acto que atribuyen a organizaciones civiles, pues esas embarcaciones recogen a decenas o hasta cientos de indocumentados en mar abierto y los llevan hasta su territorio.

Con este cambio el gobierno evidencia la dura postura de una líder antimigrante a casi dos meses de la tragedia en Calabria que dejó unos 60 muertos en su intento por cruzar la frontera.

Y es que en la última semana contabilizan tres mil cruces de extranjeros irregulares, de los que uno de cada tres arribó sólo en 24 horas, según datos de la Guardia Civil, por lo que se ajustó la estrategia para que esta situación no los rebase, pues un aumento drástico sería una invitación para miles de personas, principalmente de origen africano o asiático.

Por ello, el gobierno justificó que no se trata de ir contra los migrantes sino detener una actividad ilegal que, pese a la pandemia de Covid-19, va al alza. Y es que ese problema no sólo aqueja a Italia sino a otras naciones del continente, como España que en plena emergencia sanitaria enfrentó cruces masivos, por lo que el equipo de Meloni demandó actuar en conjunto al recriminar que hay socios que no aceptan las cifras pactadas para solicitantes de asilo en la región.