Joe Biden ataja los rumores: Estoy en la carrera hasta el final

El presidente estadounidense Joe Biden descartó los rumores de un inminente retiro en la ruta de la reelección al declararse listo para apretar la lucha e incluso vencer a su oponente: el magnate Donald Trump.

“No me voy; estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar”, asestó en un mensaje a su equipo de campaña, según información que publicó inicialmente la cadena NBC News, lo que pareció una respuesta al diario The New York Times, que horas antes afirmó que el demócrata ya analizaba el abandono ante el impacto que tuvo su decepcionante participación en el primer debate presidencial.

El demócrata tardó casi una semana en reaccionar a las especulaciones de aliados y donantes en torno a su continuidad tras mostrarse cansado y titubeante el pasado 27 de junio, lo que aumentó las dudas de si tiene la capacidad de seguir en el poder otro mandato, pero recalcó que su postulación sigue firme.

Fue en una llamada telefónica privada con su equipo, junto a la jefa de campaña, Jen O’Malley Dillon, y la directora de ésta, Julie Chávez Rodríguez, en la que el ejecutivo federal trató de calmar las preocupaciones internas y en una actitud convencida llamó a mantener la unidad, pues nadie lo echará y ésta es la única vía para replicar el triunfo sobre su rival como en 2020.

Y para reforzar dicha estrategia el inquilino de la Casa Blanca alista más acercamientos para borrar por completo las dudas, luego de que políticos demócratas cuestionaran la inacción de éste, quien optó por el silencio, tema en el que el diario Washington Post enfatizó que apenas apareció en tres actos públicos, uno de ellos para criticar la inmunidad a Trump, en los que apenas habló 22 minutos con apoyo de un teleprónter y evadió preguntas de la prensa.

Por ello, ya ajusta su agenda y prevé más conversaciones. Una de éstas ya ocurrió ayer cuando dialogó por más de una hora de manera presencial y virtual con los gobernadores de su partido según datos de Associated Press; además prevé retomar su gira para convencer también a los votantes de que a los 81 años todavía está listo para el reto de otros cuatro años al frente de la Casa Blanca.

Gráfico

También alistan más apariciones en medios, sector en el que ya se confirmó una entrevista con ABC que se transmitirá hasta el fin de semana y se reveló que ya habló con radiodifusoras.

Su postura fue respaldada por su número dos, Kamala Harris, a quien ven como posible relevo de ser necesario; la vicepresidenta se sumó a las conversaciones del mandatario de mayor edad y recalcó que sigue su lucha, al tiempo en que llamó a seguir su ejemplo.

Por separado, la Casa Blanca otra vez intentó apagar el pánico desatado al tachar de “absolutamente falso” el informe del NYT en el que según un aliado del mandatario admitía que estaba en el aire su aspiración, ya que otro tropiezo como en el debate sepultaría su apuesta al hacer casi imposible salvar la campaña.

A ello se suma la difusión de nuevas encuestas que evidencian el golpe que representó el primer debate. El sondeo del diario neoyorquino lo coloca seis puntos abajo del exmandatario y a ocho en el caso de votantes registrados, tema ante el que su rival no se pronunció, pero confía en que Biden siga, aunque alista golpes contra Harris.

No obstante, las declaraciones de Biden no son suficientes para despejar las dudas, pues dos demócratas ya solicitaran oficialmente que abandone la campaña y apuntan a un plan B si el panorama persiste y la sustituta sería la vicepresidenta Harris.

Según fuentes consultadas por Reuters tanto para la campaña como para el Comité Nacional Demócrata —que alista su convención en un mes— Kamala Harris seguiría la campaña indiscutiblemente, con el respaldo de los delegados, lo que le permitiría heredar lo ya recaudado. Y resalta que sondeos la ubican a sólo un punto porcentual en un choque uno a uno con el republicano.